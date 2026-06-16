Barcelona chce defensora angielskiego giganta. To wielki talent

Barcelona planuje wzmocnić defensywę przed startem nowego sezonu. Jak donosi SPORT, na celowniku katalońskiego klubu ponownie znalazł się utalentowany brazylijski obrońca.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Vitor Reis trafi do Barcelony?

Vitor Reis był już w przeszłości łączony z przeprowadzką na Camp Nou. Ostatecznie utalentowany stoper trafił jednak do Manchesteru City za prawie 40 milionów euro. Ostatni rok spędził jednak na wypożyczeniu w hiszpańskiej Gironie.

Teraz Deco oraz Hansi Flick uznali, że młody gracz idealnie pasuje do Barcelony. Sztab szkoleniowy bardzo ceni jego spokój przy rozegraniu piłki oraz pewność siebie pod presją rywala.

Działacze wysłali już pierwsze zapytania w sprawie dostępności defensora. Katalończycy chcą najpierw dowiedzieć się, jakie plany wobec zawodnika mają Obywatele. Hiszpański gigant woli uniknąć natychmiastowego wydawania wielkich sum pieniędzy. Dlatego badają opcję rocznego wypożyczenia z prawem do wykupu. Taki ruch pozwoliłby wzmocnić zespół bez ponoszenia ryzyka finansowego.

Ponowny powrót stopera do Girony wydaje się wykluczony. Drużyna z Montilivi zanotowała fatalny sezon i spadła do drugiej ligi. 20-latek potrzebuje gry na wyższym poziomie, co chce wykorzystać Duma Katalonii. Stąd w ciągu najbliższych tygodni może dojść do negocjacji z angielskim gigantem.

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