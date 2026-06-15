Real Madryt ogłosił transfer nowego piłkarza. 55 milionów euro!

11:20, 15. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Real Madryt

Real Madryt poinformował o transferze gwiazdy Chelsea. Zgodnie z zapowiedziami, do hiszpańskiego giganta dołączył Marc Cucurella. Podpisał umowę do 2032 roku.

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3CN77J4 Madrid, Espagne. 16th Sep, 2025. President of Real Madrid Florentino PEREZ during the UEFA Champions League, League phase, Matchday 1 football match between Real Madrid CF and Olympique de Marseille on 16 September 2025 at Santiago Bernabeu stadium in Madrid, Spain - Photo Matthieu Mirville/DPPI Credit: DPPI Media/Alamy Live News Na zdjęciu:

Real ma nowego obrońcę. Gwiazda Chelsea zmieniła klub

Real Madryt intensywnie pracuje nad wzmocnieniami. Jose Mourinho zażyczył sobie sprowadzenia nowego lewego obrońcy, a klub przystąpił do działania. Zgodnie z medialnymi zapowiedziami, na Santiago Bernabeu trafia Marc Cucurella. Królewscy oficjalnie ogłosili transfer z udziałem gwiazdora Chelsea. Podpisał on umowę do połowy 2032 roku.

Na transfer Cucurelli Real wydał 55 milionów euro podstawy, a ta kwota może wzrosnąć o dodatkowe pięć milionów euro w przypadku spełnienia bonusów. To pierwszy komunikat klubu w kontekście letnich wzmocnień, choć wiadomo, że jest ponadto dogadany z Bernardo Silvą, Ibrahimą Konate oraz Denzelem Dumfriesem.

Cucurella od wielu tygodni był przymierzany do powrotu do Hiszpanii, jednak bliżej mu było do Atletico Madryt. W walce o defensora liczyła się też Barcelona, ale to Real był najbardziej zdeterminowany i szybko sfinalizował transakcję. Chelsea pierwotnie chciała zatrzymać zawodnika, natomiast klub ze stolicy Hiszpanii spełnił jej oczekiwania finansowe.

27-latek grał dla The Blues od 2022 roku. W sumie zaliczył 163 występy, a po pięciu latach znów będzie mógł pokazać się na hiszpańskich boiskach. Wychowanek Barcelony reprezentował wcześniej takie kluby, jak Eibar, Getafe czy Brighton.

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