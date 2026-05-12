Bournemouth próbuje zatrzymać gwiazdę. Giganci obejdą się smakiem?

Alex Scott przedłuży umowę z AFC Bournemouth?

Alex Scott rozgrywa bardzo dobry sezon w barwach AFC Bournemouth. 22-letni pomocnik imponuje wysoką formą na przestrzeni całej obecnej kampanii i należy do najważniejszych zawodników drużyny Wisienek. Jego znakomita postawa nie umknęła uwadze największych klubów Premier League. W ostatnich miesiącach perspektywiczny Anglik był łączony przede wszystkim z Chelsea oraz Manchesterem United. Niewykluczone jednak, że obaj giganci ostatecznie będą musiały obejść się smakiem, ponieważ włodarze z Dean Court nie zamierzają łatwo rezygnować ze swojej gwiazdy.

Jak informuje stacja „BBC”, Bournemouth planuje zaoferować Scottowi przedłużenie kontraktu. W ten sposób klub z Dean Court chce odeprzeć zainteresowanie ze strony znacznie bogatszych rywali i zatrzymać pomocnika na dłużej. Aktualna umowa między stronami obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, lecz działacze chcą już teraz lepiej zabezpieczyć przyszłość zawodnika. Według medialnych doniesień nowy, długoterminowy kontrakt miałby wiązać się również z wyraźną podwyżką wynagrodzenia dla utalentowanego piłkarza.

Alex Scott reprezentuje barwy ekipy The Cherries od sierpnia 2023 roku, kiedy przeniósł się na Dean Court za około 23 miliony euro z Bristol City. Swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał natomiast w Guernsey FC. W trwającej kampanii środkowy pomocnik rozegrał 38 spotkań, zdobył cztery bramki i zanotował jedną asystę. Anglik jest ceniony za dużą dynamikę, świetne prowadzenie piłki oraz wszechstronność w środku pola. Jego wartość rynkowa szacowana jest obecnie na około 40 milionów euro.