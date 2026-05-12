Legia Warszawa blisko transferu z Ekstraklasy. Rozgrywa świetny sezon

Legia Warszawa rozstanie się latem z Kacprem Tobiaszem. Pracuje więc nad transferem nowego bramkarza. Paweł Gołaszewski potwierdza, że temat sprowadzenia Ivana Brkicia jest zaawansowany.

Legia walczy o Brkicia. To następca Tobiasza

Legia Warszawa jest już praktycznie pewna utrzymania w Ekstraklasie, więc może skupić swoje działania na przygotowaniach do następnego sezonu. Kilka decyzji już zapadło – latem z zespołem pożegna się Radovan Pankov oraz najprawdopodobniej Kacper Tobiasz. Wygasająca umowa bramkarza nie zostanie przedłużona. Jeśli te wieści się potwierdzą, dla Legii oznacza to konieczność sprowadzenia jego następcy.

Zimą do klubu trafił Otto Hindrich, który wygrał rywalizację z Tobiaszem. Legii potrzebny jest natomiast zawodnik, który wskoczy do składu za Polaka. Od tygodni mówi się o kandydaturze Ivana Brkicia z Motoru Lublin. Jego umowa wygasa latem, więc jest dostępny w ramach wolnego transferu.

Legia faktycznie walczy o jego podpis. Rozmowy mają być zaawansowane. Brkić w tym sezonie zanotował wiele świetnych występów, a nawet został nominowany do nagrody dla najlepszego bramkarza Ekstraklasy. Wojskowi widzą w nim odpowiedniego rywala dla Hindricha, którego na dodatek mogą sprowadzić bez kwoty odstępnego.

– Ivan Brkić w Legii? Temat jest zaawansowany. Nie chcę mówić, że transfer na pewno dojdzie do skutku, natomiast temat jego przyjścia na Łazienkowską jest zaawansowany – przekazał Paweł Gołaszewski na antenie kanału „Meczyki”.

Brkić dołączył do Motoru w połowie 2024 roku. W tym sezonie zgromadził sześć czystych kont w 27 ligowych występach.