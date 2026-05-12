Real Madryt chce mu dać opaskę kapitana. To może wywołać kolejną aferę

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe i Vinicius Junior

Vinicius zostanie nowym kapitanem Realu

Real Madryt skupiać może się już tylko na tym, co w nowym sezonie. Choć do końca obecnych rozgrywek pozostało jeszcze kilka spotkań, to nie mają oni już szans na wywalczenie mistrzostwa kraju. To oznacza, że Królewscy kolejny sezon spędzą na drugim miejscu w La Lidze.

Niemniej pewne już jest, że latem dojdzie do zmiany na ławce szkoleniowej zespołu. Najpoważniejszym kandydatem do zastąpienia Alvaro Arbeloi jest bowiem Jose Mourinho, który zdaniem niektórych źródeł ma być już nawet dogadany z klubem. Zmiana trenera to jednak nie wszystko. Poza transferami w letnim okresie, może dojść także do zmiany kapitana zespołu. Obecnie rolę tę pełni Dani Carvajal, ale Hiszpan może odejść z klubu.

Według informacji przekazanych przez serwis „okdiario.com”, nowym kapitanatem Realu Madryt może zostać Vinicius Junior. Brazylijczyk ma zostać wzmocniony przez władze klubu tym ruchem, który na poważnie jest rozważany. Trudno przewidzieć reakcję reszty zespołu, który ostatnio miał spore pretensje do gwiazdora.

Vinicius Junior w tym sezonie rozegrał w sumie 51 spotkań, w których zdobył 21 goli oraz zanotował 14 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia obecnie 25-letniego Brazylijczyka na 150 milionów euro. Jego kontrakt z klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

Zobacz także: Real Madryt osiągnął porozumienie z nowym trenerem. Wkrótce ogłoszenie