Mourinho zablokował transfer Szymańskiego. „Był w nim piłkarsko zakochany”

16:26, 12. maja 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek

Sebastian Szymański w styczniu trafił do Rennes. Klub mógł zmienić dużo wcześniej. Mariusz Piekarski na kanale Foot Truck ujawnił, że latem tamtego roku Jose Mourinho zablokował jego przejście z Fenerbahce do Olympique Lyon.

Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Szymański mógł trafić do Lyonu, ale Mourinho powiedział nie

Sebastian Szymański w trakcie zimowego okna transferowego zmienił klub. Po ponad dwóch latach spędzonych w Turcji opuścił Fenerbahce i przeniósł się do Francji. Rennes zapłaciło za niego ok. 9,5 mln euro. W nowym klubie wystąpił w 16 meczach, w których strzelił jednego gola i zaliczył trzy asysty. Okazuje się, że do Ligue 1 mógł trafić znacznie wcześniej.

Mariusz Piekarski, czyli agent Szymańskiego ujawnił na kanale Foot Truck, że latem tamtego roku prowadził rozmowy z Lyonem. Na tamten moment transfer był wykluczony, ponieważ Fenerbahce nie chciało nawet wysłuchać propozycji francuskiego zespołu.

Latem zeszłego roku wiedziałem, że Sebastian bardzo chce zmienić klub. Staraliśmy się, jak mogliśmy. Faktycznie znaleźliśmy klub. To był Olympique Lyon. Rozpoczęły się negocjacje, ale na samym początku zostaliśmy odprawieni z kwitkiem przez Fenerbahce. Nie chcieli nawet podejść do negocjacji. Po pierwszej ofercie, którą wysłał Lyon, wyszła informacja od dyrektora sportowego, żeby kolejnych nie wysyłać – mówił Mariusz Piekarski na kanale Foot Truck.

Osobą, która nie zgodziła się na odejście reprezentanta Polski, był Jose Mourinho. Portugalczyk bardzo cenił Szymańskiego i nie wyobrażał sobie gry bez niego. Tak się złożyło, że jakiś czas później szkoleniowiec został zwolniony, a 27-latek musiał zostać w klubie.

Staliśmy na straconej pozycji. Nie byliśmy w stanie tego przeskoczyć. Mourinho był piłkarsko zakochany w Sebastianie Szymańskim. Był mu bardzo potrzebny do taktyki. Ludzie z klubu wierzyli trenerowi, że tak jest. Sebastian imponował formą. Nie dziwię się, że chcieli go zostawić. Nikt nie zakładał, że Mourinho zostanie zwolniony z Fenerbahce po odpadnięciu z Ligi Mistrzów – dodał.

