Real Madryt będzie miał okazję na wielki transfer. Specjalna klauzula

Nico Schlotterbeck jest bliski przedłużenia kontraktu z Borussią Dortmund. Jednak w umowie ma być zawarta klauzula, która ułatwi mu odejście w przyszłości. To dobra wiadomość dla Realu Madryt.

Nowa umowa Schlotterbecka z furtką transferową

Nico Schlotterbeck jest o krok od podpisania nowego kontraktu z Borussią Dortmund. Jak przekonują media, porozumienie między stronami jest już praktycznie osiągnięte.

Nowa umowa ma zapewnić zawodnikowi znaczącą podwyżkę, sięgającą około 14 milionów euro rocznie. Jednocześnie klub chce zabezpieczyć się przed sytuacją, w której straciłby jednego ze swoich liderów bez żadnego zarobku.

Kluczowy zapis dotyczy jednak przyszłości. W kontrakcie ma znaleźć się specjalna klauzula, która ułatwi ewentualne odejście piłkarza. Jej szczegóły mają być znane zainteresowanym klubom, w tym Realowi Madryt – poinformował AS.

Według nowych informacji obie strony pozostają otwarte na transfer w dalszej perspektywie. Borussia zdaje sobie sprawę, że sprzedaż zawodników jest częścią jej modelu, a sam Schlotterbeck nie zamyka się na nowe wyzwania.

Na ten moment wszystko wskazuje jednak na pozostanie defensora w Dortmundzie. Niemiec jest jednym z kluczowych zawodników zespołu. Regularnie występuje w pierwszym składzie i należy do najważniejszych postaci drużyny.