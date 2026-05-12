Arsenal stracił gwiazdę w decydującej fazie sezonu. Poważny cios lidera Premier League

Arsenal jest o krok od mistrzostwa Anglii i zagra w finale Ligi Mistrzów. Do końca sezonu w zespole Mikela Artety nie zagra Ben White z powodu urazu kolana - poinformował serwis "The Athletic".

Ben White kontuzjowany!

Arsenal jest liderem tabeli Premier League i jest na najlepszej drodze do zdobycia mistrzostwa Anglii. W 36. kolejce Kanonierzy pokonali na wyjeździe West Ham United (1:0), a gola w końcówce spotkania strzelił Leandro Trossard. Mimo zwycięstwa, w londyńskim klubie nie brakuje powodów do niepokoju.

Już w 28. minucie meczu boisko opuścił Ben White, który po jednym ze starć z rywalem nie był w stanie kontynuować gry. W jego miejsce na murawie pojawił się Martin Zubimendi. Jak się okazało, 28-letni obrońca doznał poważnej kontuzji kolana. Piłkarz nie pojawi się na boisku do końca sezonu.

White nie tylko opuści ostatnie mecze ligowe, ale także nie wystąpi w finale Ligi Mistrzów przeciwko Paris Saint-Germain, który zaplanowano w Budapeszcie 30 maja. Reprezentant Anglii w obecnym sezonie rozegrał 30 meczów, w których zdobył jedną bramkę i zanotował dwie asysty. White zasilił szeregi londyńskiego klubu w 2021 roku. Wcześniej reprezentował barwy m.in. Brighton & Hove Albion czy Leeds United.

He will miss the Champions League final and is a doubt for the World Cup. pic.twitter.com/e5WB5OVhA5 — B/R Football (@brfootball) May 12, 2026

Klub z Emirates Stadium nie podał jeszcze dokładnego czasu rekonwalescencji White’a. Dla Arsenalu to ogromne wyzwanie w najważniejszym momencie kampanii. Kanonierzy zmierzą się jeszcze w rozgrywkach Premier League z Burnley oraz Crystal Palace na Selhurst Park.