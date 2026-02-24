Real Madryt chce tego obrońcę! Promocyjna Cena

20:05, 24. lutego 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  AS

Real Madryt rozgląda się za wzmocnieniami w defensywie. Jak się okazuje, Królewscy mogą sprowadzić swojego wychowanka - Jacobo Ramona. Transfer obrońcy Como może wynieść tylko 8 milionów euro - informuje "AS".

Piłkarze Realu Madryt
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Jacobo Ramon wróci do Realu Madryt?

Real Madryt od wielu miesięcy zmaga się z olbrzymimi problemami w obronie. Kłopoty są spowodwane głównie przez problemy zdrowotne piłkarzy. Wcześniej Xabi Alonso, a teraz Alvaro Arbeloa w zasadzie nie mogą skorzystać z najlepszego bloku w tyłach. Królewscy zatem już w letnim okienku transferowym chcą wzmocnić tę pozycję.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje z obozu Realu Madryt przekazuje „AS”. Otóż Królewscy po sezonie mogą sprowadzić swojego wychowanka. A jest nim Jacobo Ramon. Hiszpański obrońca obecnie jest zawodnikiem Como. Los Blancos jednak przy transferze 21-latka zapewnili sobie opcję wykupu piłkarza za kwotę zaledwie 8 milionów euro.

Zainteresowanie Jacobo Ramonem nie jest przypadkowe. Hiszpan jest prawdziwą rewelacją trwającej kampanii Serie A. Obrońca szybko stał się kluczowym zawodnikiem u Cesca Fabregasa i od kilku tygodni jest łączony z przeprowadzką do Premier League. Real Madryt jednak może pokrzyżować plany angielskich zespołów.

Jacobo Ramon w obecnym sezonie rozegrał 26 spotkań w koszulce Como. Hiszpański defensor zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców. Udało mu się tego dokonać w starciach ligowych przeciwko Torino oraz Lecce.

