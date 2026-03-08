Real nadal chce lidera Liverpoolu. Defensor podjął już decyzję

12:06, 8. marca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Bild

Real Madryt nadal jest mocno zainteresowany pozyskaniem Ibrahimy Konate. Obrońca Liverpoolu miał już zdecydować, że latem opuści klub, o czym informuje "Bild".

Florentino Perez
Obserwuj nas w
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Konate nadal na celowniku Realu Madryt

Real Madryt w tym sezonie ma olbrzymie problemy. Właściwie w każdej formacji i pod każdym względem (no może poza bramkarzem), są elementy, które można i należy poprawić. Przede wszystkim wydaje się, że zawiodły letnie transfery, w tym przede wszystkim Dean Huijsen. To właśnie defensywa wskazywana jest jako jeden z najsłabszych punktów zespołu.

Dlatego też sporo mówi się o tym, że latem klub będzie chciał sięgnąć po nowego środkowego obrońcę i to z najwyżej półki. W ostatnim czasie w medialnych spekulacjach na pierwsze miejsce wyszedł Nico Schlotterbeck, ale teraz okazuje się, że ten ruch się oddala. Według informacji przekazanych przez niemiecki „Bild”, defensor jest coraz bliżej podpisania nowego kontraktu z Borussią Dortmund. Dlatego też Real wrócił do pomysłu z pozyskaniem Ibrahimy Konate. Obrońca Liverpoolu miał już nawet zdecydować, że latem opuści Premier League.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Ibrahima Konate w tym sezonie rozegrał w sumie 38 spotkań, w których zdobył dwa gole. Łącznie dla Liverpoolu środkowy obrońca reprezentacji Francji rozegrał 170 meczy. Wcześniej reprezentował m.in. barwy RB Lipsk. Serwis „Transfermarkt” wycenia obecnie 26-latka na 50 milionów euro. Jego umowa z The Reds wygasa latem tego roku.

Zobacz także: Laporta nie ma wątpliwości. „On destabilizuje obecny projekt Barcelony”