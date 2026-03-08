Real nadal chce lidera Liverpoolu. Defensor podjął już decyzję

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Konate nadal na celowniku Realu Madryt

Real Madryt w tym sezonie ma olbrzymie problemy. Właściwie w każdej formacji i pod każdym względem (no może poza bramkarzem), są elementy, które można i należy poprawić. Przede wszystkim wydaje się, że zawiodły letnie transfery, w tym przede wszystkim Dean Huijsen. To właśnie defensywa wskazywana jest jako jeden z najsłabszych punktów zespołu.

Dlatego też sporo mówi się o tym, że latem klub będzie chciał sięgnąć po nowego środkowego obrońcę i to z najwyżej półki. W ostatnim czasie w medialnych spekulacjach na pierwsze miejsce wyszedł Nico Schlotterbeck, ale teraz okazuje się, że ten ruch się oddala. Według informacji przekazanych przez niemiecki „Bild”, defensor jest coraz bliżej podpisania nowego kontraktu z Borussią Dortmund. Dlatego też Real wrócił do pomysłu z pozyskaniem Ibrahimy Konate. Obrońca Liverpoolu miał już nawet zdecydować, że latem opuści Premier League.

Ibrahima Konate w tym sezonie rozegrał w sumie 38 spotkań, w których zdobył dwa gole. Łącznie dla Liverpoolu środkowy obrońca reprezentacji Francji rozegrał 170 meczy. Wcześniej reprezentował m.in. barwy RB Lipsk. Serwis „Transfermarkt” wycenia obecnie 26-latka na 50 milionów euro. Jego umowa z The Reds wygasa latem tego roku.

