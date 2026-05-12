Tomas Bobcek na radarze kolejnego klubu. Wkrótce przedstawią ofertę

15:41, 12. maja 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  trojmiasto.pl

Tomas Bobcek latem najpewniej odejdzie z Lechii Gdańsk. Napastnik jest na radarze nie tylko AS Monaco, ale i zespołu Olympique Lyon, o czym donosi serwis "trojmiasto.pl".

Tomas Bobcek
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Tomas Bobcek

Olympique Lyon dołącza do walki o Bobcka

Lechia Gdańsk do samego końca sezonu walczyć będzie o utrzymanie w PKO Ekstraklasie. Sytuacja Gdańszczan jest trudna i dość niespodziewane to właśnie oni mogą pożegnać się z elitą. Obecnie do bezpiecznej lokaty tracą co prawda tylko punkt, ale przed nimi mecz z Legią Warszawa oraz Bruk-Bet Termalicą Nieciecza. To powoduje, że trudno być bardzo optymistycznie nastawionym do przyszłości.

Niemniej, niezależnie od finalnego wyniku tego sezonu, latem z pewnością w klubie będzie dziać się sporo. Wszystko przez fakt, że odejść z niego może Tomas Bobcek. Gwiazdor nie tylko Lechii, ale i całej PKO Ekstraklasy nie może narzekać na brak zainteresowania i to mocnych ekip w Europie. Ostatnio Mateusz Borek donosił o ofercie AS Monaco, a teraz serwis „trojmiasto.pl” przekazało, że Bobcka chce kolejny klub z Francji. Słowak jest bowiem na celowniku Olympique Lyon, który w najbliższym czasie ma przedstawić ofertę.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Tomas Bobcek w tym sezonie rozegrał w sumie 31 spotkań i zdobył w nich 18 goli oraz zanotował sześć asyst. To czyni go aktualnie liderem klasyfikacji strzelców PKO Ekstraklasy. Łącznie dla ekipy z Trójmiasta 24-latek trafił 34 razy w 72 występach. Serwis „Transfermarkt” wycenia go 7 milionów euro.

Zobacz także: Wisła Kraków nie jest zainteresowana tym transferem. Królewski zdementował