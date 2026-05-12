Tomas Bobcek na radarze kolejnego klubu. Wkrótce przedstawią ofertę

Tomas Bobcek latem najpewniej odejdzie z Lechii Gdańsk. Napastnik jest na radarze nie tylko AS Monaco, ale i zespołu Olympique Lyon, o czym donosi serwis "trojmiasto.pl".

Olympique Lyon dołącza do walki o Bobcka

Lechia Gdańsk do samego końca sezonu walczyć będzie o utrzymanie w PKO Ekstraklasie. Sytuacja Gdańszczan jest trudna i dość niespodziewane to właśnie oni mogą pożegnać się z elitą. Obecnie do bezpiecznej lokaty tracą co prawda tylko punkt, ale przed nimi mecz z Legią Warszawa oraz Bruk-Bet Termalicą Nieciecza. To powoduje, że trudno być bardzo optymistycznie nastawionym do przyszłości.

Niemniej, niezależnie od finalnego wyniku tego sezonu, latem z pewnością w klubie będzie dziać się sporo. Wszystko przez fakt, że odejść z niego może Tomas Bobcek. Gwiazdor nie tylko Lechii, ale i całej PKO Ekstraklasy nie może narzekać na brak zainteresowania i to mocnych ekip w Europie. Ostatnio Mateusz Borek donosił o ofercie AS Monaco, a teraz serwis „trojmiasto.pl” przekazało, że Bobcka chce kolejny klub z Francji. Słowak jest bowiem na celowniku Olympique Lyon, który w najbliższym czasie ma przedstawić ofertę.

Tomas Bobcek w tym sezonie rozegrał w sumie 31 spotkań i zdobył w nich 18 goli oraz zanotował sześć asyst. To czyni go aktualnie liderem klasyfikacji strzelców PKO Ekstraklasy. Łącznie dla ekipy z Trójmiasta 24-latek trafił 34 razy w 72 występach. Serwis „Transfermarkt” wycenia go 7 milionów euro.

