Raków Częstochowa dopina ciekawy transfer. Prosto z Serie A

Raków Częstochowa ściąga środkowego obrońcę z Serie A. Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl przekazał, że Arvid Brorsson z Monzy przechodzi już testy medyczne.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Arvid Brorsson dołączy do Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa rozpoczął sezon PKO BP Ekstraklasy w bardzo słabym stylu. Medaliki przegrały wszystkie trzy dotychczasowe spotkania i obecnie znajdują się na samym dnie ligowej tabeli. Znacznie lepiej zespół Dawida Kroczka radzi sobie natomiast w eliminacjach Ligi Konferencji.

Częstochowianie właśnie awansowali do czwartej rundy kwalifikacji, gdzie zmierzą się z chorwackim Hajdukiem Split. Raków nie zamierza jednak poprzestawać na dotychczasowych ruchach i jeszcze tego lata planuje wzmocnić środek defensywy.

Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl, nowym zawodnikiem Rakowa zostanie Arvid Brorsson. 27-letni szwedzki stoper jest już w Polsce, gdzie przechodzi testy medyczne. Jeśli badania nie wykażą żadnych problemów, zawodnik podpisze kontrakt z częstochowskim klubem.

Brorsson obecnie jest piłkarzem włoskiej Monzy. Szwed trafił do włoskiego klubu w styczniu 2025 roku z Mjallby AIF. W ostatnim sezonie występował na poziomie Serie B. Łącznie rozegrał 12 spotkań na drugim szczeblu włoskich rozgrywek. Monza zdołała wywalczyć awans do Serie A. Kontrakt zawodnika obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Co ważne, Częstochowianie nie będą musieli płacić za Szweda dużych pieniędzy.