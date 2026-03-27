Radomiak Radom ogłosił nazwisko nowego trenera. Ma zażegnać kryzys

10:51, 27. marca 2026
Źródło: Radomiak Radom

Radomiak Radom znalazł docelowego następcę Goncalo Feio. Postawił na Bruno Baltazara, który pracował już w klubie w 2024 roku. Poprowadzi drużynę do końca obecnego sezonu.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Bruno Baltazar

Baltazar znów w Radomiu. Radomiak stawia na znaną twarz

Radomiak Radom przeszedł ostatnio przez prawdziwą burzę. Goncalo Feio nieoczekiwanie zrezygnował z pracy w klubie, a wytypowany na jego tymczasowego następcę Kiko Ramirez przetrwał tylko dwa spotkania. W piątek poinformowano o kolejnej zmianie na ławce trenerskiej. Potwierdziły się tym samym medialne doniesienia, bowiem Radomiak sięgnął po Bruno Baltazara, dobrze znanego kibicom z Radomia.

Baltazar pracował w Radomiaku w 2024 roku. Odszedł w grudniu, korzystając z oferty SM Caen. We francuskim klubie wytrzymał raptem dwa miesiące, a od lutego pozostawał na trenerskim bezrobociu. Był zainteresowany powrotem do Polski, a Radomiak postanowił z tego skorzystać. Baltazar poprowadzi zespół do końca obecnego sezonu.

Trener Bruno Baltazar był już wcześniej w naszym klubie, zna jego realia i większość zawodników. Nawet po odejściu śledził nasze mecze i wierzę, że dzięki wiedzy o drużynie szybko odnajdzie się w pracy z zespołem oraz dobrze przygotuje go do ostatnich spotkań sezonu – przekazał Antonio Ribeiro, dyrektor sportowy Radomiaka.

Jednocześnie klub pożegnał Ramireza. Baltazar obejmuje zespół w trudnej sytuacji – ma tylko trzy punkty przewagi nad strefą spadkową, a w rundzie wiosennej wygrał jedno spotkanie.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości