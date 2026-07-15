Scaloni z emocjonalną reakcją. Tak skomentował awans do finału MŚ 2026

00:21, 16. lipca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  FIFA

Lionel Scaloni po raz drugi z rzędu wprowadził Argentynę do finału mundialu. Po ostatnim gwizdku meczu z Anglią selekcjoner Albicelestes nie ukrywał wzruszenia.

Lionel Scaloni
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ZUMA Press, Inc./ Alamy Na zdjęciu: Lionel Scaloni

Scaloni: ta koszulka tego wymaga

Od sierpnia 2018 roku Lionel Scaloni odpowiada za wyniki reprezentacji Argentyny. W tym czasie selekcjoner Albicelestes już dwukrotnie zapewnił swojej ojczyźnie awans do wielkiego finału mundialu. W 2022 roku jego podopieczni sięgnęli po złoto? Jak będzie teraz?

– Będziemy robić absolutnie wszystko, aby wygrać. Ale awans już sam w sobie jest wspaniałym osiągnięciem – przyznał Scaloni po spotkaniu z Anglią. – Jesteśmy wyjątkowym zespołem. To nie jest arogancja. To czysta determinacja – dodał trener kadry z Ameryki Południowej.

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– Ta koszulka tego wymaga: daj z siebie wszystko, aż do samego końca i nie zostaw nic za sobą – stwierdził selekcjoner Argentyny, która już w niedzielę zagra z Hiszpanią o złote medale Mistrzostw Świata 2026.

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