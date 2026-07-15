Kane załamany. Mówi otwarcie o brakach Anglii

Harry Kane nie poprowadził swojej drużyny do sukcesu. Anglia nie zagra w finale MŚ 2026. Kapitan Synów Albionu wypowiedział się na temat meczu z Argentyną.

PA Images/ Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Kane: to, co robimy, nie wystarcza na tym poziomie

– Jestem po prostu załamany. Załamany z powodu chłopaków, załamany z powodu wszystkich. Sztabu reprezentacji Anglii, kibiców – w taki sposób gwiazdor reprezentacji Anglii rozpoczął swoją wypowiedź. – Jestem po prostu załamany, bo tak ciężko pracowaliśmy, żeby tu być. Daliśmy z siebie wszystko – biegaliśmy do upadku, wylewaliśmy pot, krew i łzy. To, że dzisiaj nam się nie udało, jest po prostu druzgocące – kontynuował Harry Kane.

– Przez większość meczu graliśmy dobrze. Kiedy objęliśmy prowadzenie 1:0, wydawało się, że po prostu postaramy się utrzymać wynik, a na tym poziomie to nie wystarcza – dodał kapitan Synów Albionu.

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– Kiedy objęliśmy prowadzenie, otrzymaliśmy sygnał, żeby znów ruszyć do ataku i zdobyć kolejną bramkę. Potem kiedy oni strzelili dwa gole, próbowaliśmy coś zdziałać, ale nie udało nam się odzyskać przewagi w meczu – stwierdził Kane.

– Mieliśmy wiele dobrych momentów podczas tego turnieju, wiele dobrych meczów. Jesteśmy blisko. Musimy tylko znaleźć ten brakujący element w końcowej fazie zmagań. Takie turnieje wymagają ogromnego wysiłku, wytrzymania presji i silnej psychiki – a my pokazaliśmy to wszystko podczas tych 6–7 tygodni, które spędziliśmy razem, ale wciąż brakuje nam tego ostatniego elementu – zakończył napastnik Bayernu Monachium.