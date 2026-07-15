Tuchel tłumaczy zaskakującą taktykę. Tak się broni

00:08, 16. lipca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  FIFA

Chociaż Anglia do 85. minuty prowadziła w pojedynku z Argentyną, to zagra tylko w meczu o 3. miejsce MŚ 2026. Po ostatnim gwizdku Thomas Tuchel wytłumaczył swoje decyzje taktyczne.

Thomas Tuchel
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PA Images/ Alamy Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Tuchel: teraz łatwo powiedzieć, że moje decyzje były błędne

– Jesteśmy rozczarowani. Za bardzo się cofnęliśmy po objęciu prowadzenia – tak swoją wypowiedź dla mediów FIFA rozpoczął Thomas Tuchel, selekcjoner reprezentacji Anglii. – Postanowiłem przejść na grę z pięcioma defensorami, ponieważ było za dużo luk – Argentyna wygrywała każdą główkę. Źle to się skończyło, więc teraz łatwo powiedzieć, że moje decyzje były błędne – kontynuował trener Synów Albonu.

– To nie był problem ustawienia. Mecz po prostu całkowicie się zmienił. Ale rozumiem tę dyskusję. Jest milion trenerów, którzy wiedzą to lepiej. Mogę omówić pomysł na to spotkanie z milionem trenerów, jednak i tak na końcu decyzję podejmuje ja – dodał Tuchel.

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– Nie mam do nikogo żadnego żalu. Zagraliśmy jeden ze swoich najlepszych meczów, może nawet najlepszy – przyznał Niemiec. – Mieliśmy silną grupę. Biliśmy się z silnymi drużynami. Musieliśmy dużo podróżować, graliśmy na dużej wysokości, graliśmy w dziesiątkę, musieliśmy grać w upale. Pokonaliśmy wszystkie przeszkody i dzisiaj znowu byliśmy bardzo blisko sukcesu – zakończył 52-latek.

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