Pululu tłumaczy, dlaczego odchodzi z Jagiellonii. Co dalej?

Mateusz Piotrowski/Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Pululu opuszcza Jagiellonię. Trafi do mocniejszej ligi?

Afimico Pululu pożegnał się z Białymstokiem w bardzo dobrym stylu. Jego trafienie w meczu z Zagłębiem Lubin zapewniło Jagiellonii trzy punkty, a co za tym idzie – trzecie miejsce w tabeli i możliwość walki o awans do Ligi Europy. Było to dla niego ostatnie spotkanie w barwach ekipy z Podlasia.

Pululu nie zdecydował się bowiem na przedłużenie wygasającej umowy. Choć Jagiellonia mocno o to zabiegała i liczyła, że uda się dogadać, zawodnik wybrał inaczej. Na ten moment nie wiadomo, gdzie zagra, ale ofert z pewnością mu nie brakuje. Od miesięcy mówi się o zainteresowaniu ze strony Widzewa Łódź, a z naszych informacji wynika, że próbę zakontraktowania snajpera podejmuje też Górnik Zabrze. Dodatkowo ma oczywiście propozycje zagraniczne.

27-latek w Jagiellonii czuł się znakomicie, ale chce spróbować osiągnąć w piłce jeszcze więcej. To główny powód jest rozstania z klubem. Słowa Pululu sugerują też, że nie będzie w kolejnym sezonie występował w Ekstraklasie.

– To była bardzo trudna decyzja. Mam świadomość, że ludzie tutaj mnie kochają i wspierają przez cały czas. Nawet gdy gram gówniany mecz, stoją za mną. Kocham też Białystok, ale zmieniłem zdanie i zdecydowałem się odejść, bo mam marzenia, które chcę realizować. Chcę dojść w piłce najwyżej, jak się da. Dlatego zdecydowałem się na kolejny krok. (…) Teraz mam swoje cele, ale za pięć, sześć lat będę miał 32, 33 lata i czemu np. wtedy tutaj nie wrócić i nie grać znów dla Jagiellonii? – tłumaczył Pululu w rozmowie dla Weszlo.com.