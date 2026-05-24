Pululu tłumaczy, dlaczego odchodzi z Jagiellonii. Co dalej?

09:23, 24. maja 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Weszlo.com

Afimico Pululu rozegrał ostatnie spotkanie w barwach Jagiellonii Białystok. Gwiazdor nie zdecydował się na przedłużenie umowy. Dla portalu Weszlo.com wyjaśnia powody i plany na przyszłość.

Afimico Pululu
Obserwuj nas w
Mateusz Piotrowski/Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Pululu opuszcza Jagiellonię. Trafi do mocniejszej ligi?

Afimico Pululu pożegnał się z Białymstokiem w bardzo dobrym stylu. Jego trafienie w meczu z Zagłębiem Lubin zapewniło Jagiellonii trzy punkty, a co za tym idzie – trzecie miejsce w tabeli i możliwość walki o awans do Ligi Europy. Było to dla niego ostatnie spotkanie w barwach ekipy z Podlasia.

Pululu nie zdecydował się bowiem na przedłużenie wygasającej umowy. Choć Jagiellonia mocno o to zabiegała i liczyła, że uda się dogadać, zawodnik wybrał inaczej. Na ten moment nie wiadomo, gdzie zagra, ale ofert z pewnością mu nie brakuje. Od miesięcy mówi się o zainteresowaniu ze strony Widzewa Łódź, a z naszych informacji wynika, że próbę zakontraktowania snajpera podejmuje też Górnik Zabrze. Dodatkowo ma oczywiście propozycje zagraniczne.

27-latek w Jagiellonii czuł się znakomicie, ale chce spróbować osiągnąć w piłce jeszcze więcej. To główny powód jest rozstania z klubem. Słowa Pululu sugerują też, że nie będzie w kolejnym sezonie występował w Ekstraklasie.

To była bardzo trudna decyzja. Mam świadomość, że ludzie tutaj mnie kochają i wspierają przez cały czas. Nawet gdy gram gówniany mecz, stoją za mną. Kocham też Białystok, ale zmieniłem zdanie i zdecydowałem się odejść, bo mam marzenia, które chcę realizować. Chcę dojść w piłce najwyżej, jak się da. Dlatego zdecydowałem się na kolejny krok. (…) Teraz mam swoje cele, ale za pięć, sześć lat będę miał 32, 33 lata i czemu np. wtedy tutaj nie wrócić i nie grać znów dla Jagiellonii? – tłumaczył Pululu w rozmowie dla Weszlo.com.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości