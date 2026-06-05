„Pululu pasowałby do tego klubu”. Tam widzi go były piłkarz Jagiellonii

Afimico Pululu ma na stole wiele ofert, ale nie podjął jeszcze decyzji. W grze są m.in. Widzew Łódź, Wieczysta Kraków, Górnik Zabrze i drużyny zagraniczne. Tomasz Kupisz na kanale Meczyki.pl wskazał, do jakiego zespołu napastnik pasowałby idealnie.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Pululu byłby idealnym rozwiązaniem dla Górnika Zabrze

Afimico Pululu ma za sobą ostatni sezon w barwach Jagiellonii Białystok. Wraz z końcem czerwca wygasa kontrakt napastnika, który nie zostanie przedłużony. W minionych rozgrywkach strzelił 21 bramek i zanotował 8 asyst w 47 meczach. Kibiców białostockiego klubu cieszył formą od lipca 2023 roku, gdy dołączył do zespołu na zasadzie wolnego transferu. Łącznie zdobył 56 goli w 134 spotkaniach.

Tajemnicą jest to, gdzie w przyszłym sezonie zagra Afimico Pululu. Kongijczyk nie podjął jeszcze decyzji i trudno mu się dziwić. Na stole ma coraz więcej ofert. Ostatnio propozycję napastnikowi złożyła Wieczysta Kraków, o czym pisał Piotr Koźmiński na łamach Goal.pl.

Wątek przyszłości 27-latka został poruszony na kanale Meczyki.pl. Tomasz Kupisz w jednym z programów stwierdził, że Górnik Zabrze byłby idealnym klubem dla Afimico Pululu. Zdaniem byłego piłkarza napastnik świetnie by pasował do systemu gry Trójkolorowych.

– Dla mnie Afimico Pululu jest zawodnikiem, który musi mieć pod sobą piłkarza nie jak Sebastian Bergier, tylko bardziej Jesus Imaz. […] Moim zdaniem Pululu w Górniku Zabrze mógłby być idealnym rozwiązaniem. Tym bardziej, mając na uwadze, jakich mają tam skrzydłowych. Czyli takich, którym musisz kreować przestrzeń. Wyciągałby środkowych obrońców, a wbiegaliby tam Chłań czy Dimi. Super by pasował do Górnika – mówił Tomasz Kupisz na kanale Meczyki.pl.

Warto dodać, że Górnik Zabrze to jedyna drużyna z Ekstraklasy spośród tych, które chcą Pululu, która zagra w europejskich pucharach. Podopieczni Michala Gasparika zagrają w eliminacjach Ligi Mistrzów. Wieczysta i Widzew nie dostąpią zaszczytu gry w Europie. Zagraniczne media sugerują natomiast, że napastnik jest blisko przejścia do klubu z belgijskiej ekstraklasy.