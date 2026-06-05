„Pululu pasowałby do tego klubu”. Tam widzi go były piłkarz Jagiellonii

13:25, 5. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Meczyki.pl

Afimico Pululu ma na stole wiele ofert, ale nie podjął jeszcze decyzji. W grze są m.in. Widzew Łódź, Wieczysta Kraków, Górnik Zabrze i drużyny zagraniczne. Tomasz Kupisz na kanale Meczyki.pl wskazał, do jakiego zespołu napastnik pasowałby idealnie.

Afimico Pululu
Obserwuj nas w
Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Pululu byłby idealnym rozwiązaniem dla Górnika Zabrze

Afimico Pululu ma za sobą ostatni sezon w barwach Jagiellonii Białystok. Wraz z końcem czerwca wygasa kontrakt napastnika, który nie zostanie przedłużony. W minionych rozgrywkach strzelił 21 bramek i zanotował 8 asyst w 47 meczach. Kibiców białostockiego klubu cieszył formą od lipca 2023 roku, gdy dołączył do zespołu na zasadzie wolnego transferu. Łącznie zdobył 56 goli w 134 spotkaniach.

Tajemnicą jest to, gdzie w przyszłym sezonie zagra Afimico Pululu. Kongijczyk nie podjął jeszcze decyzji i trudno mu się dziwić. Na stole ma coraz więcej ofert. Ostatnio propozycję napastnikowi złożyła Wieczysta Kraków, o czym pisał Piotr Koźmiński na łamach Goal.pl.

Wątek przyszłości 27-latka został poruszony na kanale Meczyki.pl. Tomasz Kupisz w jednym z programów stwierdził, że Górnik Zabrze byłby idealnym klubem dla Afimico Pululu. Zdaniem byłego piłkarza napastnik świetnie by pasował do systemu gry Trójkolorowych.

Dla mnie Afimico Pululu jest zawodnikiem, który musi mieć pod sobą piłkarza nie jak Sebastian Bergier, tylko bardziej Jesus Imaz. […] Moim zdaniem Pululu w Górniku Zabrze mógłby być idealnym rozwiązaniem. Tym bardziej, mając na uwadze, jakich mają tam skrzydłowych. Czyli takich, którym musisz kreować przestrzeń. Wyciągałby środkowych obrońców, a wbiegaliby tam Chłań czy Dimi. Super by pasował do Górnika – mówił Tomasz Kupisz na kanale Meczyki.pl.

Warto dodać, że Górnik Zabrze to jedyna drużyna z Ekstraklasy spośród tych, które chcą Pululu, która zagra w europejskich pucharach. Podopieczni Michala Gasparika zagrają w eliminacjach Ligi Mistrzów. Wieczysta i Widzew nie dostąpią zaszczytu gry w Europie. Zagraniczne media sugerują natomiast, że napastnik jest blisko przejścia do klubu z belgijskiej ekstraklasy.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości