Wisła z pierwszym golem po powrocie do Ekstraklasy! To strzelec [WIDEO]

21:51, 26. lipca 2026 22:13, 26. lipca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Wisła Kraków po czterech latach nieobecności znowu jest w krajowej elicie. Biała Gwiazda wyszła na prowadzenie w 56. minucie meczu z GKS-em Katowice. To autor pierwszego gola po powrocie do Ekstraklasy.

Wisła Kraków
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Igor Zadecki/ Arena Akcji/ Alamy Na zdjęciu: Wisła Kraków

Wisła wraca do Ekstraklasy. Tak padła pierwsza bramka

Podopieczni Mariusza Jopa na otwarcie sezonu 2026/27 mierzyli się z GKS-em Katowice. To właśnie jeden z reprezentantów Polski w europejskich pucharach był rywalem Białej Gwiazdy w pierwszym meczu po powrocie do Ekstraklasy. Wisła Kraków nie była faworytem tego starcia.

Po 45 minutach zmagań przy Reymonta na tablicy wyników widniał bezbramkowy remis. Natomiast w 56. minucie gospodarze wyszli na prowadzenie. Marko Bozić nie pomylił się z 11. metra i pewnie wykonał rzut karny podyktowany po faulu Marcina Wasielewskiego na Alanie Urydze.

Cztery minuty później Wisła prowadziła już 2:0. Raoul Giger znakomicie dośrodkował z prawej strony boiska, a Jordi Sanchez kapitalną główką zamknął wrzutkę defensora.

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