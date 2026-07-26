PSG rezygnuje z hitu. Real Madryt wygrał wyścig o gwiazdę

PSG wycofuje się z walki
Wyścig, w którym brali udział dwaj europejscy giganci, dobiegł końca. Paris Saint-Germain musi uznać wyższość klubu z La Liga. Real Madryt zdołał porozumieć się z nastoletnią gwiazdą – Yan Diomande zmieni miejsce pracy. Już wiemy, dlaczego Paryżanie zrezygnowali z walki o Iworyjczyka.
Szczegóły zdradza Fabrice Hawkins. PSG uznało żądania RB Lipsk za wygórowane i nieproporcjonalne do faktycznej wartości napastnika. Triumfatorzy Ligi Mistrzów chcą zachować równowagę w zarządzaniu finansami, a ten transfer mógłby ją zaburzyć.
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Ponadto zachowanie agentów Yana Diomande miało rozczarowywać władze klubu z Parc des Princes, dodaje Hawkins. Chociaż przedstawiciele zawodnika Byków już osiągnęli porozumienie z mistrzem Ligue 1, to postanowili kontynuować rozmowy z Realem.