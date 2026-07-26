Leon Goretzka nie zostanie zawodnikiem FC Barcelony. Fabrizio Romano uciął spekulacje na temat możliwego transferu Niemca, który pozostaje bez klubu.

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Leon Goretzka

Barcelona nie sięgnie po Goretzkę

Leon Goretzka pozostaje wolnym agentem po tym, jak z końcem minionego sezonu wygasła jego umowa z Bayernem Monachium. W mediach pojawiały się sugestie, że były zawodnik Schalke mógłby stanowić alternatywę dla kontuzjowanego Frenkiego de Jonga.

Jednak słynny dziennikarz, Fabrizio Romano poinformował, że Barcelona nie prowadzi żadnych rozmów z gwiazdorem i nie ma w planach sprowadzać go na Camp Nou. Zamiast ściągać do drugiej linii wiekowego pomocnika, sztab woli dać szansę uzdolnionej młodzieży.

Tę mogą otrzymać Marc Bernal oraz Marc Casado, choć przyszłość tego drugiego wciąż nie jest jasna. Z kolei Goretzka ma za sobą raczej słabszy okres, a niedawno spadła na niego fala krytyki za odmowę podejścia do rzutu karnego podczas Mistrzostw Świata.

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Niemiecki zawodnik może jednak pochwalić się ogromnym doświadczeniem i blisko 350 występami w Bundeslidze. W barwach bawarskiego giganta wielokrotnie sięgał po mistrzostwa Niemiec oraz zdobył potrójną koronę w 2020 roku. Mimo bogatego CV i statusu wolnego agenta władze Blaugrany nie widzą dla niego miejsca.

Pomocnik musi rozejrzeć się za innymi opcjami. Natomiast Barcelona skupia się na wzmocnieniu innych pozycji, np. środkowego napastnika. Podczas bieżącego okienka transferowego Katalończycy zdołali już sprowadzić Anthony’ego Gordona oraz Karima Adeyemiego.