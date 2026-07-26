Arsenal chce Viniciusa Juniora. Barcelona tylko na to czekała

21:28, 26. lipca 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  El Nacional

Vinicius Junior od kilku dni jest łączony z Arsenalem. Według El Nacional to może być dobra wiadomość dla FC Barcelony w kontekście innego transferu.

Joan Laporta
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PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona korzysta na zainteresowaniu Arsenalu Viniciusem

Arsenal chciałby pozyskać Vinicusa Juniora. Władze Realu Madryt nie chcą jednak rozstawać się ze swoją gwiazdą i w kolejnym tygodniu zamierzają wznowić rozmowy w sprawie przedłużenia kontraktu. Ewentualna sprzedaż wchodzi w grę dopiero po otrzymaniu oferty na poziomie co najmniej 160 milionów euro.

Zainteresowanie Kanonierów brazylijskim skrzydłowym to dobra wiadomość dla FC Barcelony w kontekście transferu Juliana Alvareza. Angielski zespół, który wcześniej wykazywał zainteresowanie Argentyńczykiem zdał sobie sprawę, że ten marzy o grze na Camp Nou.

To oznacza, że londyńczycy nie liczą się w grze o transfer napastnika, który nie ukrywa, że chce odejśc z Atletico Madryt. Piłkarz jest zdecydowany na zmianę otoczenia i nie chce spędzić kolejnego sezonu w Los Colchoneros.

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Władze Barcelony wciąż uważnie obserwują sytuację zawodnika, choć rozmowy w sprawie transferu nieco wyhamowały ze względu na kwestie finansowe. Co więcej, rywalem w walce o Alvareza pozostaje Paris Saint-Germain, które dysponuje znacznie większym budżetem.

Z kolei działacze Arsenalu uznali, że będą w stanie finansowo konkurować z mistrzem Francji o pozyskanie argentyńskiego gwiazdora. Wszystko będzie jednak zależało od decyzji Atletico w kwestii zaakceptowania oferty od Blaugrany.

W zeszłym sezonie Alvarez strzelił 20 bramek i zanotował 9 asyst w 49 meczach. Portal „Transfermarkt” wycenia go na 120 mlionów euro.

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