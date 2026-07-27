Jop wysłał sygnał całej Ekstraklasie. Te słowa nie przejdą bez echa

Wisła Kraków rozpoczęła sezon PKO BP Ekstraklasy od zwycięstwa nad GieKSą Katowice, a Mariusz Jop po meczu nie ukrywał satysfakcji. Trener podkreślił jakość zespołu.

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Wisła Kraków zaczęła sezon od zwycięstwa

Wisła Kraków wróciła do PKO BP Ekstraklasy w najlepszy możliwy sposób. Biała Gwiazda pokonała GKS Katowice (2:1) i udanie zainaugurowała sezon przed własną publicznością. Mimo końcowego zwycięstwa Mariusz Jop nie zamierzał jednak mówić wyłącznie o pozytywach. Szkoleniowiec zwrócił uwagę zarówno na bardzo dobrą drugą połowę swojej drużyny, jak i elementy, które jego zdaniem wciąż wymagają poprawy.

– Przede wszystkim gratuluję zespołowi. Myślę, że było to ciekawe spotkanie i nie brakowało emocji. Były momenty, kiedy mecz był otwarty z obu stron. Początek należał trochę do rywala. Przez pierwsze 10-15 minut kilka razy napędziliśmy go po własnych stratach i GKS stwarzał sytuacje po fazach przejściowych. W jednej z nich świetnie zachował się Marcel Łubik – mówił Jop w trakcie pomeczowej konferencji prasowej transmitowanej przez klubową telewizję.

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Jednym z najgłośniejszych momentów meczu była nieuznana po analizie VAR trzecia bramka dla Wisły. Szkoleniowiec ekipy z Krakowa nie zamierzał jednak polemizować z decyzją arbitrów.

– Nie rozmawiałem z sędzią po meczu. Spokojnie obejrzymy tę sytuację. Prawdopodobnie chodziło o kontakt Maksa z Arkadiuszem Jędrychem i arbiter uznał, że doszło do faulu. Myślę, że właśnie to zadecydowało o nieuznaniu bramki – powiedział trener.

Jordi Sanchez odpowiedział krytykom

Jop nie ukrywał również zadowolenia z postawy Jordiego Sancheza. Hiszpan zdobył bramkę i był jednym z najbardziej aktywnych zawodników Wisły.

– Cieszę się, że Jordi był skuteczny, bo wcześniej wiele osób zarzucało mu nieskuteczność. Dzisiaj pokazał, że można na niego liczyć i poza zdobyciem bramki dał drużynie bardzo dużo także w innych fazach gry – podkreślił 47-latek.

Marcel Łubik zebrał pochwały. Mariusz Jop docenił nowego bramkarza

Dużo ciepłych słów usłyszał również Marcel Łubik. Bramkarz już w pierwszych minutach uratował Wisłę przed stratą gola.

– Marcel wygrał rywalizację o miejsce w bramce. Mimo młodego wieku ma już doświadczenie i bardzo mocny mental. Podejmuje dobre decyzje, a dzisiaj kilka razy pomógł zespołowi w kluczowych momentach. Rozegrał bardzo dobre zawody – przyznał Jop.

Kolejny gol = kolejny powód do radości kibiców! 🤯🍾 pic.twitter.com/YpJ8L4CzW7 — Strefa R22 – wiślackie aktualności (@StrefaR22) July 26, 2026

Chociaż zwycięstwo było dla krakowskiej drużyny wymarzonym początkiem sezonu, trener studził nastroje. Podkreślał jednocześnie, że to dopiero pierwszy krok.

– Nie czuję ulgi, tylko satysfakcję. Nie miałem obaw przed tym spotkaniem. Widziałem, jak ten zespół pracował przez cały okres przygotowawczy i wiedziałem, jaką mamy jakość. Oczywiście zachowujemy pokorę, bo to dopiero pierwszy mecz, ale wiemy, że możemy rywalizować z każdym i walczyć o komplet punktów – zakończył Jop.

Krakowski zespół w drugiej kolejce zagra na wyjeździe z Piastem Gliwice. Mecz odbędzie się 1 sierpnia o godzinie 14:45.