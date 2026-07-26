Były zawodnik Realu bez klubu. Gigant wycofał się z negocjacji

LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Dani Ceballos

Ceballos nie zostanie zawodnikiem Ajaxu. Musi szukać innego klubu

Ajax Amsterdam był zainteresowany Danim Ceballosem. Holenderski gigant osiągnął nawet porozumienie finansowe z Realem Madryt w sprawie kwoty odstępnego. Wydawało się, że wszystko jest już na dobrej drodze, ale ostatecznie do transferu nie doszło.

Główną przeszkodą okazała się postawa samego zawodnika, który bardzo długo zwlekał z podjęciem ostatecznej decyzji. Hiszpan od początku miał spore wątpliwości, czy taki kierunek będzie dla niego odpowiedni. W międzyczasie 29-latek rozwiązał kontrakt z Los Blancos i stał się wolnym zawodnikiem.

Pomocnik już od kilku sezonów rozważał zmianę barw klubowych, lecz do tej pory nie potrafi znaleźć nowego pracodawcy. Z kolei władze Ajaxu uznały, że nie będą czekać w nieskończoność i zerwały rozmowy z otoczeniem gwiazdora.

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W grze o podpis Ceballosa wciąż wymieniane są inne znane zespoły. Zainteresowanie wykazuje Atletico Madryt oraz Real Betis, czyli klub, w którym wychował się hiszpański zawodnik.

Wiele wskazuje na to, że były gracz Królewskich chce został w ojczyźnie, ale na wyjaśnienie jego przyszłości będzie trzeba chwilę jeszcze poczekać.