Juventus ruszył po gwiazdę Man City. Spalletti czeka na wzmocnienia

John Stones znalazł się na liście życzeń Juventusu. Klub z Turynu skupia się na transferze napastnika i bramkarza, ale równolegle pracuje także nad wzmocnieniem środka obrony.

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Stones na celowniku Juventusu

Juventus dopiero rozkręca się na rynku transferowym. Priorytetem pozostaje pozyskanie nowego napastnika oraz bramkarza, jednak działacze nie zapominają również o defensywie. W klubie trwa analiza możliwych zmian, a przyszłość Federico Gattiego, Daniele Ruganiego i Gleisona Bremera wciąż nie jest przesądzona.

Jednym z kandydatów do wzmocnienia obrony ponownie został John Stones. Anglik po zakończeniu poprzedniego sezonu rozstał się z Manchesterem City i obecnie pozostaje wolnym zawodnikiem. Po ponad dziesięciu latach spędzonych w angielskim klubie może teraz wybrać nowy kierunek swojej kariery.

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Według informacji „Sky Sport” Juventus odnowił kontakty z otoczeniem 31-letniego stopera. Pierwsze rozmowy odbyły się jeszcze za kadencji Damiena Comolliego, ale temat nie został wtedy doprowadzony do końca. Teraz, gdy za budowę kadry odpowiadają Giovanni Carnevali i Frederic Massara, sprawa ponownie wróciła na stół.

Stones ma być otwarty na grę w Serie A i nie ukrywa, że chciałby zakończyć karierę w jednej z czołowych europejskich lig. Włoskie rozgrywki postrzega jako miejsce, w którym środkowi obrońcy mogą utrzymywać wysoki poziom przez wiele lat. Juventus sprawdza więc możliwość wykorzystania okazji i sprowadzenia doświadczonego reprezentanta Anglii bez konieczności płacenia kwoty odstępnego.