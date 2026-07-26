Były piłkarz Napoli może trafić do Juve za 10 mln euro

Juventus zainteresował się Eljifem Elmasem. Pomocnik RB Lipsk dobrze zna Luciano Spallettiego z czasów Napoli, a trener widzi w nim zawodnika, który może dać drużynie więcej jakości.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Spalletti znów chce współpracować z Elmasem

Juventus nie kończy poszukiwań wzmocnień do środka pola. Na liście życzeń ponownie znalazł się Eljif Elmas, którego Luciano Spalletti doskonale pamięta ze wspólnej pracy w Napoli. To właśnie pod jego wodzą reprezentant Macedonii Północnej sięgnął po mistrzostwo Włoch i był ważnym elementem drużyny.

Po odejściu z Neapolu Elmas trafił do RB Lipsk za 24 miliony euro. Później dwukrotnie wracał do Serie A na zasadzie wypożyczenia. Grał dla Torino i ponownie dla Napoli. Teraz wszystko wskazuje na to, że może po raz kolejny pojawić się we włoskiej lidze.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Według „Tuttosport” Juventus chciałby wypożyczyć pomocnika z opcją wykupu. Łączna wartość takiej operacji miałaby wynieść około 10 milionów euro. Problemem może być jednak stanowisko RB Lipsk. Niemiecki klub ma z piłkarzem ważny kontrakt do 2028 roku i nie musi zgadzać się na takie warunki.

Największym atutem Elmasa jest jego uniwersalność. Potrafi występować na kilku pozycjach w pomocy i ofensywie, dlatego Spalletti dobrze wie, jak wykorzystać jego możliwości. Sam zawodnik również nie ukrywa, że chętnie wróciłby do Serie A. To sprawia, że temat transferu do Juventusu może nabrać tempa w najbliższych tygodniach.