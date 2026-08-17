PSG planuje rozstanie ze skrzydłowym. Gigant ruszył do rozmów

Paris Saint-Germain może rozstać się z Ibrahimem Mbaye. Fabrizio Romano poinformował, że Liverpool rozmawiał z agentem zawodnika.

fot. Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Ibrahim Mbaye może opuścić PSG

Paris Saint-Germain w zeszłym tygodniu sięgnęli po Superpuchar Europy, pokonując Aston Villę (2:1) w Salzburgu. Niedługo później paryżan spotkała spora niespodzianka. W meczu o Superpuchar Francji PSG przegrało z RC Lens (0:1).

Tymczasem Fabrizio Romano przekazał nowe informacje w sprawie przyszłości Ibrahima Mbaye. 18-letni skrzydłowy może wkrótce opuścić francuskiego giganta, a w sprawie jego transferu prowadzone są już rozmowy. Jednym z klubów zainteresowanych pozyskaniem zawodnika jest Liverpool.

Według włoskiego dziennikarza przedstawiciele The Reds skontaktowali się z agentem Jorge Mendesem. Mbaye ma być zadowolony z przedstawionej propozycji. Na ten moment największym problemem pozostaje twarde stanowisko PSG. Przede wszystkim wycena utalentowanego skrzydłowego jest obecnie uznawana przez Liverpool za zbyt wysoką. Mbaye ma ważny kontrakt z PSG do lata 2028 roku.

🚨🇸🇳 Ibrahim Mbaye can also leave Paris Saint-Germain soon with talks taking place.



Liverpool spoke to his agent Mendes and Mbaye likes #LFC project but the valuation made by PSG currently deemed as too high.



🎥 https://t.co/TRHbIZILbh pic.twitter.com/ZcXidzZA8z — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2026

18-latek w poprzednim sezonie zrobił duży krok do przodu. Otrzymywał coraz więcej szans w pierwszym zespole PSG i potrafił wykorzystać swoje minuty na boisku. W 29 spotkaniach zdobył trzy bramki i zanotował dwie asysty. Mbaye urodził się we Francji, ale reprezentuje Senegal. Najlepiej czuje się na prawym skrzydle, choć w razie potrzeby może występować również po przeciwnej stronie ofensywy. Jego uniwersalność jest jednym z powodów, dla których wzbudza zainteresowanie klubów z najwyższego poziomu.

Skrzydłowy wyróżnia się przede wszystkim szybkością, dynamiką oraz dobrym dryblingiem. Potrafi znaleźć wolną przestrzeń i wykorzystać do stworzenia zagrożenia pod bramką przeciwnika. Nie boi się również podejmowania prób uderzeń z dystansu.