Pedro Neto zmienia klub. Trwają już rozmowy

Pedro Neto może tego lata pożegnać się z Chelsea. Fabrizio Romano ujawnił, że Al-Hilal zaplanował w tym tygodniu kolejne rozmowy z londyńczykami w sprawie transferu portugalskiego skrzydłowego.

SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Pedro Neto

Al-Hilal naciska na transfer Pedro Neto

Pedro Neto od dłuższego czasu znajduje się w centrum transferowych spekulacji. Reprezentant Portugalii był łączony z kilkoma gigantami Premier League. Wśród zainteresowanych wymieniano między innymi Manchester City oraz Arsenal. Sytuacja zmieniła się jednak wraz z wejściem do gry Al-Hilal.

Klub z Rijadu miał wysłać już propozycję finansową zawodnikowi oraz jego przedstawicielom. Według pojawiających się informacji Neto zaakceptował warunki przedstawione przez Saudyjczyków, a Al-Hilal jest gotowy zapłacić Chelsea około 60 milionów euro.

Teraz kluczowe będą rozmowy pomiędzy klubami. Fabrizio Romano ujawnił, że Al-Hilal planuje w tym tygodniu nowe negocjacje z Chelsea. Saudyjczycy będą chcieli doprowadzić do porozumienia z londyńczykami i zamknąć szybko transfer 26-letniego skrzydłowego.

🚨🇸🇦 Al Hilal have scheduled new direct talks with Chelsea to discuss Pedro Neto deal this week.



Financial proposal already sent to the winger and his camp. pic.twitter.com/qqeYk3HRnw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2026

Portugalczyk trafił na Stamford Bridge z Wolverhampton Wanderers latem 2024 roku. W barwach The Blues rozegrał w sumie 103 mecze, w których zdobył 19 bramek i dołożył 19 asyst. Kontrakt Portugalczyka obowiązuje do końca czerwca 2031 roku.

Chelsea rozpoczęła nową erę pod wodzą Xabiego Alonso. Hiszpański szkoleniowiec przejął drużynę po rozczarowującym poprzednim sezonie, w którym londyńczycy zakończyli ligowe rozgrywki dopiero na dziesiątym miejscu. Alonso podkreślał, że jego drużyna zrobiła postępy w ostatnim czasie, choć wciąż ma elementy wymagające poprawy. Teraz przed The Blues inauguracja Premier League i spotkanie z Fulham na Craven Cottage.