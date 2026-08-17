Pedro Neto zmienia klub. Trwają już rozmowy

07:41, 17. sierpnia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Fabrizio Romano

Pedro Neto może tego lata pożegnać się z Chelsea. Fabrizio Romano ujawnił, że Al-Hilal zaplanował w tym tygodniu kolejne rozmowy z londyńczykami w sprawie transferu portugalskiego skrzydłowego.

Pedro Neto
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SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Pedro Neto

Al-Hilal naciska na transfer Pedro Neto

Pedro Neto od dłuższego czasu znajduje się w centrum transferowych spekulacji. Reprezentant Portugalii był łączony z kilkoma gigantami Premier League. Wśród zainteresowanych wymieniano między innymi Manchester City oraz Arsenal. Sytuacja zmieniła się jednak wraz z wejściem do gry Al-Hilal.

Klub z Rijadu miał wysłać już propozycję finansową zawodnikowi oraz jego przedstawicielom. Według pojawiających się informacji Neto zaakceptował warunki przedstawione przez Saudyjczyków, a Al-Hilal jest gotowy zapłacić Chelsea około 60 milionów euro.

Teraz kluczowe będą rozmowy pomiędzy klubami. Fabrizio Romano ujawnił, że Al-Hilal planuje w tym tygodniu nowe negocjacje z Chelsea. Saudyjczycy będą chcieli doprowadzić do porozumienia z londyńczykami i zamknąć szybko transfer 26-letniego skrzydłowego.

Portugalczyk trafił na Stamford Bridge z Wolverhampton Wanderers latem 2024 roku. W barwach The Blues rozegrał w sumie 103 mecze, w których zdobył 19 bramek i dołożył 19 asyst. Kontrakt Portugalczyka obowiązuje do końca czerwca 2031 roku.

Chelsea rozpoczęła nową erę pod wodzą Xabiego Alonso. Hiszpański szkoleniowiec przejął drużynę po rozczarowującym poprzednim sezonie, w którym londyńczycy zakończyli ligowe rozgrywki dopiero na dziesiątym miejscu. Alonso podkreślał, że jego drużyna zrobiła postępy w ostatnim czasie, choć wciąż ma elementy wymagające poprawy. Teraz przed The Blues inauguracja Premier League i spotkanie z Fulham na Craven Cottage.

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