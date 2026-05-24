Papszun chce go zatrzymać w Legii Warszawa. „To złożona sytuacja”

08:34, 24. maja 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Legia.net

Legia Warszawa nie podjęła jeszcze wszystkich decyzji kontraktowych. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość Jeana-Pierre'a Nsame. Marek Papszun przyznaje, że chciałby zatrzymać napastnika w zespole.

Marek Papszun (Lech Poznań - Legia Warszawa)
Obserwuj nas w
Paweł Jaskółka/ PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun (Lech Poznań - Legia Warszawa)

Papszun chce zatrzymać Nsame. Co zrobi Legia?

Legia Warszawa była o krok od awansu do europejskich pucharów, ale w doliczonym czasie meczu Pogoń Szczecin – GKS Katowice padł gol wyrównujący, co oznacza, że to ekipa Rafała Góraka finalnie zajęła piąte miejsce w tabeli Ekstraklasy. W szeregach Wojskowych panuje oczywiście rozczarowanie, choć na rundę wiosenną trzeba spojrzeć z dużym optymizmem. Przystępowali do niej w bardzo trudnej sytuacji – znajdowali się w strefie spadkowej, by ostatecznie wskoczyć na szóstą lokatę.

Teraz klub skupia się na kształtowaniu kadry w kontekście przyszłego sezonu. Większość decyzji już zapadło, ale pozostają znaki zapytania. Legia wciąż nie wyjaśniła przyszłości Jeana-Pierre’a Nsame, któremu wraz z końcem czerwca wygasa umowa. W sobotnim meczu z Motorem Lublin ustrzelił dublet, potwierdzając, że może być przydatny dla drużyny.

Marek Papszun otwarcie przyznaje, że chciałby go zatrzymać w Warszawie, ale nie jest to jeszcze przesądzone. Jego słowa sugerują, że Legia może szukać w jego miejsce kogoś innego lub w pierwszej kolejności drużynę musiałby opuścić inny zawodnik.

– Czy Nsame zafundował nowy kontrakt z Legią? Trudno powiedzieć. To złożona sytuacja. Nie chodzi tylko o performance JP, ale też o konfigurację kadry. Chciałbym, by został w Warszawie, lecz to nie jest proste. Czy jest bliżej, czy dalej? Muszą wydarzyć się pewne działania na jego korzyść, by tak było – przekazał Papszun, cytowany przez portal Legia.net.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości