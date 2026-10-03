Nie Alvarez, nie Lewandowski. Barcelona przygląda się innemu napastnikowi

FC Barcelona ponownie przygląda się Nicolo Tresoldiemu. Jak informuje "Sport", napastnik Club Brugge już latem znalazł się na radarze mistrzów La Liga jako kandydat do gry w ataku.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona wraca do tego nazwiska

FC Barcelona rozważała transfer Niemca w momencie, gdy nie udało się sprowadzić Juliana Alvareza. Klub szukał wówczas dodatkowej opcji w ofensywie, zwłaszcza wobec niepewnej sytuacji Roberta Lewandowskiego i Ferrana Torresa. Ostatecznie wybrano Gabriela Jesusa, ale Tresoldi pozostał w kręgu zainteresowań.

Według informacji „Sportu” napastnik miał odpowiadać profilowi poszukiwanemu przez dział sportowy Barcelony. Źródła cytowane przez hiszpański dziennik wskazują na jego umiejętność współpracy z partnerem w ataku oraz skuteczność pod bramką. W poprzednim sezonie Tresoldi strzelił 23 gole i zanotował dziewięć asyst w belgijskiej lidze.

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Na korzyść piłkarza przemawia również sposób, w jaki potrafi uczestniczyć w rozegraniu. Pracownicy Barcelony mieli uważać, że jego charakterystyka dobrze współgrałaby z zespołem bazującym na posiadaniu piłki. Jednocześnie transfer wiązałby się z ryzykiem, ponieważ zawodnik nie miał jeszcze dużego doświadczenia na najwyższym poziomie.

Tresoldi nie zwalnia także w obecnych rozgrywkach. Ogólnie dla Club Brugge strzelił pięć goli w dziewięciu spotkaniach, a kolejne trafienia dołożył w reprezentacji Niemiec U-21. Zdobył bramkę z Łotwą i popisał się hat-trickiem przeciwko Malcie, co daje mu już dziewięć goli w sezonie dla klubu i kadry.

22-latek z klubem z Belgii ma kontrakt ważny do 2029 roku. Rynkowa wartość Tresoldiego wynosi natomiast 25 milionów euro.