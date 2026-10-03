Nie Alvarez, nie Lewandowski. Barcelona przygląda się innemu napastnikowi

09:21, 3. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Sport

FC Barcelona ponownie przygląda się Nicolo Tresoldiemu. Jak informuje "Sport", napastnik Club Brugge już latem znalazł się na radarze mistrzów La Liga jako kandydat do gry w ataku.

Hansi Flick
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fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona wraca do tego nazwiska

FC Barcelona rozważała transfer Niemca w momencie, gdy nie udało się sprowadzić Juliana Alvareza. Klub szukał wówczas dodatkowej opcji w ofensywie, zwłaszcza wobec niepewnej sytuacji Roberta Lewandowskiego i Ferrana Torresa. Ostatecznie wybrano Gabriela Jesusa, ale Tresoldi pozostał w kręgu zainteresowań.

Według informacji „Sportu” napastnik miał odpowiadać profilowi poszukiwanemu przez dział sportowy Barcelony. Źródła cytowane przez hiszpański dziennik wskazują na jego umiejętność współpracy z partnerem w ataku oraz skuteczność pod bramką. W poprzednim sezonie Tresoldi strzelił 23 gole i zanotował dziewięć asyst w belgijskiej lidze.

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Na korzyść piłkarza przemawia również sposób, w jaki potrafi uczestniczyć w rozegraniu. Pracownicy Barcelony mieli uważać, że jego charakterystyka dobrze współgrałaby z zespołem bazującym na posiadaniu piłki. Jednocześnie transfer wiązałby się z ryzykiem, ponieważ zawodnik nie miał jeszcze dużego doświadczenia na najwyższym poziomie.

Tresoldi nie zwalnia także w obecnych rozgrywkach. Ogólnie dla Club Brugge strzelił pięć goli w dziewięciu spotkaniach, a kolejne trafienia dołożył w reprezentacji Niemiec U-21. Zdobył bramkę z Łotwą i popisał się hat-trickiem przeciwko Malcie, co daje mu już dziewięć goli w sezonie dla klubu i kadry.

22-latek z klubem z Belgii ma kontrakt ważny do 2029 roku. Rynkowa wartość Tresoldiego wynosi natomiast 25 milionów euro.

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