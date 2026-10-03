Remis z Włochami zabolał Zidane’a. Selekcjoner wskazał problem

Zinedine Zidane nie krył rozczarowania po remisie Francji z Włochami (1:1). Jak podaje TF 1, selekcjoner uważał, że jego zespół zasłużył na więcej w debiucie na Stade de France.

fot. Jun QIAN / Alamy Na zdjęciu: Zinedine Zidane

Zinedine Zidane zareagował na remis Francji

Zinedine Zidane nie zamierzał jednak przekreślać pozytywów po spotkaniu. Francuzi długo kontrolowali wydarzenia na boisku, ale nie potrafili przełożyć przewagi na zwycięstwo.

– Jestem bardzo rozczarowany, zasłużyliśmy na coś lepszego, ale taka jest piłka nożna. Powinniśmy byli zamknąć mecz, ale jestem dumny ze swoich zawodników – powiedział selekcjoner Les Bleus w rozmowie z TF 1.

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Zidane zwrócił uwagę przede wszystkim na zaangażowanie swoich podopiecznych. – Występ był bardzo dobry, moi zawodnicy byli wzorowi. Nie jestem rozczarowany ich występem, bo dali z siebie wszystko – podkreślił trener.

Francuz wskazał również element, który wymagał korekty po pierwszej połowie. – Mieliśmy posiadanie piłki w pierwszej połowie, ale było jałowo i to właśnie próbowaliśmy naprawić w przerwie. Aby zaszkodzić przeciwnikowi, trzeba wykorzystać wolne przestrzenie – tłumaczył selekcjoner.

Zidane nie ukrywał, że jego zdaniem Włosi przede wszystkim skupili się na defensywie. – Jeśli chodzi o grę, to my ustawiliśmy sytuację, oni grali swoją grę, defensywnie, po włosku. Nie byliśmy w wielkim niebezpieczeństwie – zaznaczył były szkoleniowiec Realu Madryt.

W tabeli grupy 1 w dywizji A liderem jest Francja z siedmioma punktami. Włosi plasują się natomiast na trzeciej pozycji z czterema oczkami.