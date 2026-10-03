Raphinha zdeklasował konkurencję. Pokonał nawet Mbappe

Raphinha został Piłkarzem Miesiąca w La Liga za wrzesień. Jak podał serwis internetowy LaLiga.com, zawodnik FC Barcelony wyprzedził między innymi Kyliana Mbappe.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Raphinha pozamiatał we wrześniu

Raphinha we wrześniu rozegrał cztery spotkania ligowe, w których aż siedem razy wpisał się na listę strzelców i dołożył dwie asysty. Brazylijczyk był jednym z głównych autorów świetnej passy FC Barcelony.

Szczególnie efektownie prezentował się w dwóch ostatnich meczach przed przerwą reprezentacyjną. Najpierw trafił do siatki w starciu z Valencią, a następnie popisał się hat-trickami przeciwko Racingowi oraz Sevilli.

Duży wpływ na jego formę miała decyzja Hansiego Flicka. Szkoleniowiec Blaugrany przesunął Raphinhę bliżej środka ataku, a kapitan wykorzystuje większą swobodę pod bramką rywali. W całym sezonie ma już 12 goli i trzy asysty we wszystkich rozgrywkach.

O zwycięstwo w plebiscycie Raphinha rywalizował między innymi z Kylianem Mbappe z Realu Madryt, Jonathanem Davidem z Atletico Madryt, Sergio Camello z Rayo Vallecano oraz Ferem Nino z Elche. Ostatecznie to Brazylijczyk otrzymał najwięcej głosów. Barcelona pozostaje niepokonana w lidze i prowadzi w tabeli.

Reprezentant Brazylii trafił do Barcy w lipcu 2022 roku z Leeds United. Katalończycy wyłożyli na transakcję 58 milionów euro. Zanim zawodnik dołączył do ekipy z Camp Nou, to występował w Stade Rennes, Sportingu czy Vitorii Guimaraes. Okazję na poprawę swojego bilansu Raphinha może mieć 10 października. Barcelona zmierzy się wówczas w lidze hiszpańskiej z Getafe. Mecz zacznie się o godzinie 18:30.