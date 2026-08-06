Newcastle szuka następcy gwiazdy. Kandydatem reprezentant Kolumbii

Newcastle United najpewniej straci Bruno Guimaraesa, który jest o krok od Arsenalu. Jak podaje Football Insider, jego miejsce w zespole Srok może zająć Richard Rios.

SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Richard Rios

Richard Rios na celowniku Newcastle United

Newcastle United podczas obecnego letniego okienka transferowego straciło już Sandro Tonaliego, który przeniósł się do Tottenhamu Hotspur. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że wkrótce szeregi drużyny Srok opuści również Bruno Guimaraes. 28-letni Brazylijczyk jest bowiem o krok od przeprowadzki do Arsenalu, dlatego klub z St James’ Park musi rozglądać się za wartościowym następcą.

W związku z tym włodarze Newcastle poszukują zawodnika, który wypełni lukę w środku pola. Jak podaje brytyjski serwis „Football Insider”, kandydatem do przenosin do ekipy The Magpies jest Richard Rios. Choć w kontrakcie 26-letniego pomocnika z Benfiką Lizbona znajduje się klauzula odstępnego wynosząca 100 milionów euro, to negocjacje mogłyby rozpocząć się od kwoty około 45 milionów euro.

Etatowy reprezentant Kolumbii występuje w portugalskim zespole od lipca 2025 roku, kiedy trafił na Estadio da Luz z Palmeiras za 27 milionów euro. W barwach ekipy Orłów rozegrał dotychczas 46 spotkań, zdobył osiem bramek i zaliczył sześć asyst. Richard Rios po udanym sezonie na portugalskich boiskach może być gotowy na kolejny krok w karierze oraz przenosiny do Premier League.