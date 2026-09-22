Mourinho reaguje po porażce Realu. Wskazał obszar do pilnej poprawy

fot. Alexandre Sousa / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho nie ma wątpliwości

Jose Mourinho mimo porażki z Atletico Madryt (1:2) nie zamierza wyciągać pochopnych wniosków. Trener Realu Madryt nadal wierzy w potencjał zespołu i uważa, że jego podopieczni są w stanie rywalizować o najważniejsze trofea. Według informacji internetowego wydania dziennika „Marca” sztab szkoleniowy Królewskich pozytywnie ocenia również pracę wykonywaną przez zawodników podczas treningów w Valdebebas.

Duże znaczenie może mieć jednak zestawienie środka pola. Mourinho dostrzegł, że duet Federico Valverde-Aurelien Tchouameni nie zawsze zapewnia odpowiednią jakość w kreowaniu akcji. Przy rywalach ustawionych głęboko Realowi może brakować zawodnika, który potrafi szybciej otworzyć drogę do bramki.

W związku z powyższym większą rolę może otrzymać Bernardo Silva. Portugalczyk daje trenerowi dodatkową opcję w spotkaniach, w których samo zabezpieczenie środka pola nie wystarcza. Jego kreatywność może okazać się szczególnie cenna przeciwko zespołom nastawionym na defensywę.

Mourinho nie traktuje również podstawowej jedenastki jako zamkniętego układu. Ma świadomość, że kadra madryckiej drużyny pozwala mu korzystać z różnych profili zawodników i dopasowywać skład do konkretnego przeciwnika. Przerwa reprezentacyjna będzie dla niego okazją do spokojnej analizy tych możliwości. Chociaż większość piłkarzy pozostanie w tym czasie poza klubem.