Mbappe był blisko giganta. Ujawnił, gdzie miał grać

Kylian Mbappe był blisko dołączenia do Liverpoolu. Piłkarz ujawnił, że w przeszłości jego mama bardzo chciała, aby grał w tym klubie. Ostatecznie nigdy tam nie trafił. Bronił barw PSG, a obecnie Realu Madryt.

fot. CORDON PRESS Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe mógł grać dla Liverpoolu

Kylian Mbappe to obecnie jeden z najlepszych zawodników na świecie. Jego kariera mogła potoczyć się jednak zupełnie inaczej. Latem 2017 roku odszedł z AS Monaco. Zanim wybrał nowy klub, miał twardy orzech do zgryzienia, ponieważ nie tylko Paris Saint-Germain – do którego finalnie trafił – było nim zainteresowane. W grę wchodziła także przeprowadzka do Anglii, a konkrentie do Liverpoolu.

W rozmowie z The Athletic reprezentant Francji ujawnił, że Liverpool był ulubionym kierunkiem jego mamy. Spotkał się nawet z Juergenem Kloppem, z którym odbył rozmowę w samolocie. Ostatecznie zdecydowała chęć pozostania w ojczyźnie i gry w klubie z jego rodzinnego miasta.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

– Ulubionym kierunkiem mojej mamy był Liverpool. Chciała, żebym tam trafił. Był moment, kiedy byłem w Monaco i musiałem podjąć decyzję. Byłem blisko Liverpoolu, ponieważ moja mama była wielką fanką The Reds i Juergena Kloppa, który jest niesamowitym trenerem. […] Miałem też inne propozycje. Chciałem trafić do mojego miasta, czyli do Paryża. Nie chciałem opuszczać Francji – mówił Kylian Mbappe w rozmowie z The Athletic.

Mbappe w PSG spędził siedem lat, aż w końcu latem 2024 roku trafił do Realu Madryt, gdzie gra do dziś. W obecnym klubie wystąpił już w 111 meczach, w których strzelił 94 gole i zaliczył 14 asyst. Na swoim koncie ma m.in. tytuł króla strzelców Ligi Mistrzów, La Liga i dwa razy Mistrzostw Świata.