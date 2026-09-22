Mbappe był blisko giganta. Ujawnił, gdzie miał grać

13:42, 22. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  The Athletic

Kylian Mbappe był blisko dołączenia do Liverpoolu. Piłkarz ujawnił, że w przeszłości jego mama bardzo chciała, aby grał w tym klubie. Ostatecznie nigdy tam nie trafił. Bronił barw PSG, a obecnie Realu Madryt.

Kylian Mbappe
Obserwuj nas w
fot. CORDON PRESS Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe mógł grać dla Liverpoolu

Kylian Mbappe to obecnie jeden z najlepszych zawodników na świecie. Jego kariera mogła potoczyć się jednak zupełnie inaczej. Latem 2017 roku odszedł z AS Monaco. Zanim wybrał nowy klub, miał twardy orzech do zgryzienia, ponieważ nie tylko Paris Saint-Germain – do którego finalnie trafił – było nim zainteresowane. W grę wchodziła także przeprowadzka do Anglii, a konkrentie do Liverpoolu.

W rozmowie z The Athletic reprezentant Francji ujawnił, że Liverpool był ulubionym kierunkiem jego mamy. Spotkał się nawet z Juergenem Kloppem, z którym odbył rozmowę w samolocie. Ostatecznie zdecydowała chęć pozostania w ojczyźnie i gry w klubie z jego rodzinnego miasta.

Odbierz ZAKŁAD BEZ RYZYKA do 100 zł w STS. Załóż konto z kodem promocyjnym GOAL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Ulubionym kierunkiem mojej mamy był Liverpool. Chciała, żebym tam trafił. Był moment, kiedy byłem w Monaco i musiałem podjąć decyzję. Byłem blisko Liverpoolu, ponieważ moja mama była wielką fanką The Reds i Juergena Kloppa, który jest niesamowitym trenerem. […] Miałem też inne propozycje. Chciałem trafić do mojego miasta, czyli do Paryża. Nie chciałem opuszczać Francji – mówił Kylian Mbappe w rozmowie z The Athletic.

Mbappe w PSG spędził siedem lat, aż w końcu latem 2024 roku trafił do Realu Madryt, gdzie gra do dziś. W obecnym klubie wystąpił już w 111 meczach, w których strzelił 94 gole i zaliczył 14 asyst. Na swoim koncie ma m.in. tytuł króla strzelców Ligi Mistrzów, La Liga i dwa razy Mistrzostw Świata.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości