Man Utd traci kontrolę nad sytuacją. W tle Real, Barcelona i PSG

Manchester United ma mniej więcej dwa tygodnie, aby przekonać JJ Gabriela do pozostania na Old Trafford. "Daily Mail" ujawnia, że jego przyszłość stoi pod dum znakiem zapytania.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: JJ Gabriel

Manchester United walczy o swój wielki talent

Manchester United znalazł się w trudnej sytuacji związanej z jednym z najbardziej obiecujących młodych zawodników. JJ Gabriel 6 października skończy 16 lat, co otworzy mu możliwość formalnej współpracy z agentem oraz potencjalnego transferu do zagranicznego klubu dzięki irlandzkiemu paszportowi. Według wieści „Daily Mail” władze Czerwonych Diabłów wciąż próbują przekonać piłkarza i jego rodzinę do pozostania.

Problemem jest jednak wizja dalszego rozwoju Gabriela. Nastolatek ma mieć obawy dotyczące swojej drogi do pierwszego zespołu, zwłaszcza po tym, jak nie znalazł się w kadrze seniorskiej na spotkanie Ligi Mistrzów z Sabah. Rodzina zawodnika ma natomiast analizować, czy klub z Old Trafford rzeczywiście będzie najlepszym miejscem do wykorzystania jego potencjału.

Sytuację komplikuje fakt, że Gabriel nie pojawił się w Manchesterze United od blisko dwóch tygodni. Ostatni raz zwrócił na siebie uwagę hat-trickiem w wygranym meczu Ligi Młodzieżowej UEFA z Sabah. Źródło informuje zatem, że na razie nie ma przesłanek wskazujących na jego szybki powrót do zespołu. W tle pojawia się zainteresowanie między innymi takich ekip jak Manchester City i Arsenal, a przedstawiciele zawodnika mieli rozmawiać także z Realem Madryt, Barceloną i Paris Saint-Germain.

Manchester United nie chce jednak zgodzić się na rozwiązanie, które pozwoliłoby Gabrielowi odejść jako wolny agent. Klub mógłby wówczas otrzymać jedynie mniej więcej 300 tysięcy funtów rekompensaty. Jeśli Manchester United zdecyduje się zatrzymać zawodnika do końca sezonu, Gabriel może z kolei odwołać się do Premier League lub FIFA. Klub ma tym samym niewiele czasu, aby znaleźć rozwiązanie i zatrzymać nastolatka na Old Trafford.