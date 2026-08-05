Arsenal dokona głośnego transferu. Zapłaci prawie 90 milionów euro

10:33, 5. sierpnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Fabrizio Romano

Arsenal osiągnął porozumienie z Newcastle United w sprawie pozyskania Bruno Guimaraesa. Kwota tej transakcji wyniesie prawie 90 milionów euro - donosi Fabrizio Romano.

Mikel Arteta
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Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Bruno Guimaraes dołączy do Arsenalu

Arsenal pozostaje bardzo aktywny podczas trwającego letniego okna transferowego. Mistrzowie Premier League sprowadzili już Christosa Tzolisa oraz Illana Mesliera, a ponadto wykupili Piero Hincapie, który wcześniej występował w londyńskim zespole na zasadzie wypożyczenia. To jednak nie koniec działań na rynku w wykonaniu angielskiego giganta, ponieważ Kanonierzy finalizują kolejne głośne wzmocnienie swojego składu.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, nowym zawodnikiem Arsenalu zostanie bowiem Bruno Guimaraes. Po długich negocjacjach londyńczycy osiągnęli całkowite porozumienie z Newcastle United w sprawie transferu 28-letniego pomocnika. Warunki indywidualnego kontraktu zostały uzgodnione już wcześniej, a wartość transakcji ma wynieść około 90 milionów euro, czyli mniej więcej 75 milionów funtów.

48-krotny reprezentant Brazylii występował w drużynie Srok od stycznia 2022 roku, kiedy przeniósł się na St James’ Park z Olympique’u Lyon za ponad 40 milionów euro. W poprzednim sezonie rozegrał 41 spotkań, zdobył dziewięć bramek i zanotował osiem asyst. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia Guimaraesa na dokładnie 70 milionów euro.

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