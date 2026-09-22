Najpierw Grabara, teraz Drągowski. Urban podjął decyzję

21:29, 22. września 2026 21:55, 22. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Kanał Sportowy / Mateusz Borek (X)

Reprezentacja Polski ma kolejny problem z bramkarzem przed Ligą Narodów. Mateusz Borek z Kanału Sportowego przekazał, że kontuzjowany Bartłomiej Drągowski wypada ze zgrupowania.

Bartłomiej Drągowski
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fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Bartłomiej Drągowski

Reprezentacja Polski znów zmienia bramkarza

Reprezentacja Polski musi dokonać kolejnej zmiany w obsadzie bramki. Bartłomiej Drągowski, który wcześniej wskoczył do kadry w miejsce kontuzjowanego Kamila Grabary, sam doznał urazu. Jak przekazał dziennikarz Mateusz Borek z Kanału Sportowego, problemy zdrowotne dotyczą pleców zawodnika Widzewa Łódź.

Jan Urban szybko znalazł rozwiązanie. Miejsce Drągowskiego zajmie Sławomir Abramowicz z Jagiellonii Białystok. „Kolejny uraz i kolejna zmiana w kadrze. Problemy z plecami Bartka Drągowskiego, który zastąpił kontuzjowanego Kamila Grabarę. Reprezentant młodzieżówki Sławomir Abramowicz zamelduje się na zgrupowaniu kadry Jana Urbana” – poinformował doświadczony dziennikarz na swoim profilu na platformie X.

Dla 22-letniego Abramowicza będzie to kolejny ważny krok w seniorskiej karierze. Bramkarz Jagiellonii jest wychowankiem Escoli Varsovia, a wcześniej reprezentował Polonię Warszawa. W białostockim klubie występuje już od pięciu lat. Ma na koncie 72 spotkania w PKO BP Ekstraklasie, regularnie grał również w Lidze Konferencji, a także zadebiutował w Lidze Europy.

Zmiana dodatkowo komplikuje sytuację w walce o miejsce między słupkami reprezentacji. Urban podczas dziesięciu meczów dał szansę czterem bramkarzom. Najczęściej korzystał z Grabary, ale występowali także Skorupski, Drągowski i Bułka. Ten ostatni, wobec kolejnych problemów konkurentów, może obecnie znajdować się w wyjątkowo korzystnym położeniu przed nadchodzącymi spotkaniami.

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