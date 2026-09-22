Barcelona czeka na decyzję Kane’a. Ten ruch może wszystko zmienić

16:58, 22. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Fichajest.net

Harry Kane może latem 2027 roku trafić do FC Barcelony. Fichajes.net podało, że gigant La Liga monitoruje Anglika, jeśli ten nie przedłuży umowy z Bayernem Monachium w Niemczech.

Joan Laporta
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fot. ZUMA Press, Inc / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Harry Kane otworzył Barcelonie drzwi

Harry Kane pozostaje jednym z napastników obserwowanych przez FC Barcelonę w kontekście przyszłości. Katalończycy mieli już skontaktować się z przedstawicielami 33-latka, aby poznać jego sytuację kontraktową. Na tym etapie nie doszło jednak do formalnych negocjacji ani złożenia oferty.

Barcelona szczególnie uważnie przygląda się rozmowom Kane’a z Bayernem. Anglik chce kontynuować karierę w Monachium, a strony rozpoczęły dyskusje dotyczące nowej umowy. Problemem pozostaje przede wszystkim jej długość. Obecny kontrakt napastnika wygasa w czerwcu 2027 roku.

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Jeśli Kane nie podpisze nowej umowy, Barcelona może otrzymać wyjątkową możliwość. Anglik mógłby wówczas odejść jako wolny zawodnik, bez konieczności negocjowania kwoty transferowej z Bayernem. Katalończycy mają jednak także inny priorytet, czyli Juliana Alvareza z Atletico Madryt.

Kane broni swojej kandydatury przede wszystkim liczbami. Od transferu do ekipy z Bundesligi w 2023 roku strzelił 152 gole w 154 oficjalnych spotkaniach. W samej lidze niemieckiej potrzebował zaledwie 98 meczów, aby osiągnąć 101 trafień. Barcelona zamierza zatem obserwować sytuację i może wrócić do tematu, jeśli negocjacje Anglika z Bayernem nie zakończą się porozumieniem.

Angielski napastnik w tej kampanii wystąpił jak na razie w siedmiu spotkaniach. Zdobył w nich sześć bramek i zaliczył też jedną asystę.

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