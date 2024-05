Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lloyd Kelly

Lloyd Kelly o krok od Newcastle United

Lloyd Kelly w ostatnich miesiącach był łączony z takimi klubami jak m.in. Liverpool, Tottenham Hotspur, AC Milan oraz Juventus. Wszystko jednak wskazuje na to, że wyścig o podpis rozchwytywanego zawodnika ostatecznie wygra inny zespół, a mianowicie Newcastle United. Sroki zawarły już bowiem ustne porozumienie z 25-letnim stoperem, o czym na łamach portalu Foot Mercato poinformował dziennikarz Santi Aouna.

Dla włodarzy The Magpies to nie lada okazja na poważne wzmocnienie składu tanim kosztem. Kontrakt mierzącego 190 centymetrów wzrostu defensora z Bournemouth wygasa już 30 czerwca 2024 roku, dlatego będzie on dostępny na zasadzie wolnego transferu. Lloyd Kelly z powodzeniem występuje w barwach drużyny popularnych Wisienek od lipca 2019 roku, gdy trafił na Dean Court za niespełna 15 milionów euro z Bristol City.

Środkowy obrońca w 23 spotkaniach trwającej kampanii strzelił 1 bramkę i zaliczył 1 asystę. Fachowy serwis “Transfermarkt” szacuje wartość angielskiego piłkarza na 16 milionów euro. Newcastle United, które latem ma sprowadzić Lloyda Kelly’ego, w tym momencie zajmuje 6. miejsce w tabeli Premier League. Sroki mają na swoim koncie 56 punktów.