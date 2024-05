Barcelona kontaktowała się z Getafe w sprawie kontrowersyjnego napastnika

Christian Bertrand / Alamy Na zdjęciu: Mason Greenwood

Mason Greenwood na celowniku Barcelony?

Prezydent Getafe, Angel Torres potwierdził, że Joan Laporta i Deco skontaktowali się w związku z możliwością pozyskania Masona Greenwooda. Barcelona pomimo trudności finansowych szuka wzmocnień. Priorytetem jest ściągnięcie defensywnego pomocnika, ale nie wyklucza się, że na Camp Nou trafi zmiennik dla Roberta Lewandowskiego.

Mason Greenwood jest wypożyczony do Getafe z Manchesteru United, a napastnik pokazał się z dobrej strony na boiskach La Liga. Jednakże za angielskim piłkarzem ciągnie się burzliwa przeszłość. W 2022 roku Greenwood został aresztowany pod zarzutem przemocy wobec partnerki.

Jak się okazuje, pomimo, że przedstawiciele katalońskiego klubu skontaktowali się z obecnym klubem, to kontrowersje wokół 22-latka mogą praktycznie zamknąć drzwi do Barcelony. Greenwood latem ma wrócić na Old Trafford, ale tylko na chwilę, ponieważ władze Czerwonych Diabłów nie wiążą z nim przyszłości.

Anglik dotychczas strzelił 10 bramek i zaliczył sześć asyst w 32 spotkaniach.