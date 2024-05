Szymański błysnął w szlagierze, Fenerbahce znów mogło liczyć na Polaka

fot. Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Sebastian Szymański z kapitalną asystą w meczu Galatasaray – Fenerbahce

Sebastian Szymański to jeden z pewniaków do wyjazdu na Euro 2024. W każdym razie pomocnik w niedzielnym starciu ligi tureckiej, w którym Fenerbahce mierzyło się z Galatasaray, dał kolejny argument selekcjonerowi Michałowi Probierzowi, aby go powołał. Drużyna Polaka wygrała skromnie (1:0) derbowe starcie. Tymczasem Szymański miał w tym swój udział. Polski piłkarz popisał się bardzo dobrym dośrodkowaniem z rzutu rożnego, po którym bramkę zdobył Caglar Soyuncu. 25-latek zaliczył jednocześnie swoją 13. asystę w tej kampanii.

Zagranie, po którym padł gol dla Fenerbahce w hicie, może mieć ogromne znaczenie. Na dzisiaj drużynę Polaka i Galatę dzieli różnica trzech punktów w ligowej klasyfikacji. Galatasaray w ostatniej serii gier zmierzy się z Konyasporem. Z kolei Fenerbahce w roli gospodarzy zmierzy się z Istanbulsporem. Tym samym cały czas reprezentant Polski ma szansę na mistrzostwo kraju.

Szymański dołączył do ekipy z Turcji w lipcu minionego roku z Dynamo Moskwa za blisko 10 milionów euro. Aktualny kontrakt podchodzącego z Białej Podlaskiej zawodnika obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Szymański w tej kampanii rozegrał już 53 mecze, licząc wszystkie rozgrywki. 35 z nich tylko w lidze tureckiej. Strzelił w tych rozgrywkach dziewięć goli. W drużynie narodowej wystąpił natomiast 32 razy, notując w nich trzy trafieniach. Debiut w reprezentacji Polski zaliczył we wrześniu 2019 roku.

Czytaj więcej: RB Lipsk ustalił szaloną wycenę za swoją gwiazdę