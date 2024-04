Xavi Simons ostatecznie po raz kolejny może zostać wypożyczony do Lipska - donosi Ben Jacobs. 21-letni pomocnik latem miał wrócić do PSG i wzmocnić paryżan po odejściu Kyliana Mbappe.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Xavi Simons

Xavi Simons jednak zostanie w Lipsku na kolejny sezon?

Xavi Simons przed sezonem 2023/2024 został wypożyczony na rok z Paris Saint-Germain do Lipska. Ofensywny pomocnik znakomicie odnalazł się w zespole Byków – rozegrał łącznie 41 meczów, strzelił 9 goli i zaliczył 15 asyst. Wydawało się, że 21-latek w nadchodzącym letnim okienku transferowym wróci do Paryża, tym bardziej że przeprowadzka Kyliana Mbappe do Realu Madryt jest nieunikniona.

Tymczasem Ben Jacobs informuje, że przyszłość 13-krotnego reprezentanta Holandii wcale nie jest pewna i niewykluczone, że Xavi Simons ponownie zostanie wypożyczony do Lipska. Niemiecki klub byłby zachwycony, gdyby udało mu się zatrzymać playmakera na kolejną kampanię. Wygląda więc na to, iż PSG szykuje wartościowe transfery, skoro jest gotowe pozostawić swoją gwiazdkę w Bundeslidze.

Xavi Simons to wychowanek Barcelony, który do Paryża przeprowadził się w 2019 roku. Mistrz Ligue 1 w 2022 roku oddał Holendra do PSV Eindhoven, jednak rok później skorzystał z opcji odkupu. Uchodzący za wielki talent pomocnik w seniorach Paris Saint-Germain do tej pory nie otrzymał zbyt wielu szans – pojawił się na boisku 11 razy i zanotował 1 asystę. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 80 mln euro.