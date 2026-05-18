Mourinho chce piłkarza Barcelony w Realu Madryt!

09:47, 18. maja 2026
Wojciech Mazurek Źródło:  The Independent

Real Madryt w najbliższych dniach powinien ogłosić zatrudnienie Jose Mourinho. Z informacji The Independent wynika, że Portugalczyk planuje szalony transfer. Chce ściągnąć do klubu piłkarza FC Barcelony.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho ma zostać nowym trenerem Realu Madryt. Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, w najbliższych dniach hiszpański gigant powinien oficjalnie potwierdzić powrót 63-latka. W przeszłości prowadził Los Blancos w latach 2010-2013, zdobywając m.in. mistrzostwo Hiszpanii. Obecnie jest związany kontraktem z Benfiką, ale w jego umowie znajduje się klauzula odejścia.

Wraz z zatrudnieniem jednego z najlepszych trenerów w historii, Real Madryt ma przejść duże zmiany, jeśli chodzi o kadrę pierwszego zespołu. Nieuniknione są odejścia kilku zawodników jak Dani Carvajal, David Alaba czy Eduardo Camavinga. Pod znakiem zapytania stoi również przyszłość Federico Valverde, o którego zabiega Manchester United. Planowane są także transfery przychodzące.

Według portalu The Independent jeden z pomysłów Jose Mourinho może zszokować piłkarski świat. Okazuje się, że pod uwagę brane jest ściągnięcie Marcusa Rashforda. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że obecnie Anglik gra w FC Barcelonie.

Rashford trafił do Katalonii przed sezonem na zasadzie wypożyczenia. Blaugrana wciąż nie zdecydowała, czy wykupić go z Man United, czy nie. Niepewność mistrzów La Liga może wykorzystać Real, ponieważ Mourinho widzi piłkarza jako ważną część swoich planów. W przeszłości miał okazję z nim współpracować, gdy był trenerem Czerwonych Diabłów. Łączyły ich bardzo dobre relacje.

Pod wodzą Mourinho reprezentant Anglii rozegrał 125 meczów, w których zdobył 28 bramek i zaliczył 20 asyst. Rashford stał się gwiazdą Manchesteru United za kadencji portugalskiego trenera, który na stałe włączył go do wyjściowej jedenastki.

