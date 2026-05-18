Flick pożegnał Lewandowskiego. Piękne słowa w stronę Polaka

07:37, 18. maja 2026
Sebastian Janus Źródło:  Jijantes

Robert Lewandowski rozegrał w niedzielę swój ostatni mecz na Camp Nou. Po sezonie odejdzie z Barcelony. Hansi Flick w wyjątkowych słowach pożegnał polskiego napastnika.

Sipa US / ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick i Robert Lewandowski

Flick o Lewandowskim: najlepszy na świecie w ostatnich 10-15 latach

Robert Lewandowski nie przedłuży wygasającej umowy z Barceloną i po zakończeniu sezonu zmieni zespół. W niedzielę rozegrał swoje ostatnie spotkanie na Camp Nou. Przy tej okazji odbyła się specjalna uroczystość, a Polak mógł pożegnać się z kibicami. Przemówił w ich kierunku, wcześniej schodząc z murawy w akompaniamencie oklasków.

Zewsząd spływają w jego stronę gratulacje oraz podziękowania. Dołączył się do tego również Hansi Flick, który przyznaje, że był to wyjątkowy dzień zarówno dla niego, jak i całej społeczności Barcelony.

– To było dla niego idealne pożegnanie. Nigdy tego nie zapomnimy. Było bardzo emocjonalnie i było widać, że całe jego serce jest tutaj, w Barcelonie. I muszę powiedzieć: dziękuję. Dziękuję, Robercie, bo jest fantastycznym człowiekiem i piłkarzem światowej klasy.

Flick otwarcie wyznał, że zastąpienie Lewandowskiego będzie bardzo trudnym zadaniem. Uważa go za najlepszego napastnika ostatnich kilkunastu lat na całym świecie. Obecny sezon był w jego wykonaniu dość przeciętny, a mimo tego zdołał strzelić 18 goli we wszystkich rozgrywkach.

– Przez ostatnie 10-15 lat był najlepszą „dziewiątką” na świecie i dlatego nie jest łatwo znaleźć kogoś takiego. Myślę, że ważne jest też to, żeby pasował do naszego stylu gry i filozofii, żeby dobrze współpracował z zespołem, a jako numer dziewięć musi też strzelać gole. Ostatecznie wszystko sprowadza się do zdobywania bramek i właśnie tego szukamy – przekazał po meczu szkoleniowiec Barcelony.

