500 milionów euro na stole! Barcelona zabezpiecza swoją perełkę

FC Barcelona jest blisko zabezpieczenia przyszłości Marca Bernala. Jak informuje "Mundo Deportivo", klub z Camp Nou porozumiał się z 19-letnim pomocnikiem w sprawie nowej umowy.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

FC Barcelona dopina wielką sprawę!

FC Barcelona chce zatrzymać jednego ze swoich najbardziej obiecujących młodych zawodników na dłużej. Według informacji „Mundo Deportivo” negocjacje przebiegały sprawnie, a obie strony wykazywały pozytywne nastawienie do osiągnięcia porozumienia. Uzgodnione warunki oznaczają, że Marc Bernal ma pozostać związany z klubem przez kolejne lata. W kontrakcie ma zostać utrzymana klauzula odstępnego w wysokości 500 milionów euro.

Do sfinalizowania operacji pozostały formalności oraz złożenie podpisów. Barcelona i przedstawiciele zawodnika poszukują dogodnego terminu, aby doprowadzić sprawę do końca. Według hiszpańskich mediów oficjalne potwierdzenie może nastąpić jeszcze w tym tygodniu. Chociaż na razie nie wskazano ostatecznej daty podpisania dokumentów.

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Uroczystość ma zgromadzić najważniejsze osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie klubu. W spotkaniu mogą uczestniczyć prezes Joan Laporta, wiceprezydent Rafa Yuste, dyrektor sportowy Deco oraz koordynator Bojan Krkić. Rozmowy miały przebiegać w dobrej atmosferze, co pozwoliło szybko uzgodnić najważniejsze punkty nowego kontraktu.

Ogólnie dla Barcelony przedłużenie umowy z Markiem Bernalem to istotny krok w planowaniu przyszłości zespołu. Klub chce chronić swoje młode talenty przed zainteresowaniem konkurencji, a klauzula w wysokości 500 milionów euro ma stanowić dodatkowe zabezpieczenie.