Real Madryt pod lupą sędziów. Hiszpanie mają poważne obawy

10:26, 12. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Cadena SER

Real Madryt znalazł się w centrum sędziowskich obaw po czerwonej kartce dla Viniciusa Juniora. Jak informuje Cadena SER, narastające napięcie wokół arbitrów i Królewskich budzi niepokój w hiszpańskim środowisku sędziowskim.

Piłkarze Realu Madryt
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fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Real Madryt i sędziowie na kursie kolizyjnym

Real Madryt ponownie znalazł się w centrum dyskusji dotyczącej decyzji arbitrów. Według wieści Cadena SER członkowie Hiszpańskiej Komisji Technicznej Sędziów (CTA) obawiają się, że coraz ostrzejsza krytyka może osłabić autorytet rozjemców i negatywnie wpłynąć na wizerunek rozgrywek. Szczególne emocje wywołała sytuacja z udziałem Viniciusa Juniora, który został wyrzucony z boiska w spotkaniu z Villarrealem.

Do incydentu doszło podczas akcji zakończonej golem, który ostatecznie nie został uznany. Po analizie VAR sędzia Isidro Díaz de Mera Escuderos ukarał Brazylijczyka czerwoną kartką za pociągnięcie Nathana Saliby za włosy. W konsekwencji Królewscy musieli kontynuować spotkanie w osłabieniu. Decyzja wywołała dyskusję, która wykracza poza samo boisko.

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Jak podaje źródło, część przedstawicieli środowiska sędziowskiego uważa, że oskarżenia o celowe błędy czy korupcję przekraczają granice dopuszczalnej krytyki. Jednocześnie konfrontacja z Realem nie jest postrzegana jako skuteczny sposób na rozwiązanie problemu. Obawy dotyczą przede wszystkim konsekwencji, jakie długotrwały konflikt może mieć dla zaufania do arbitrów i całej ligi.

Sprawa może mieć również sportowe następstwa dla Viniciusa Juniora. W zależności od wymiaru zawieszenia brazylijski napastnik może przegapić El Clasico z FC Barceloną, zaplanowane na 25 października. Gdyby taka kara stała się faktem, to  dla Realu byłaby to potencjalnie dotkliwa strata przed jednym z najważniejszych spotkań sezonu. Ostateczny wymiar kary będzie zatem istotny nie tylko dla samego zawodnika, ale również dla planów zespołu na nadchodzące tygodnie.

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