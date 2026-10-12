Mbappe ma powody do niepokoju. Yamal depcze mu po piętach

Lamine Yamal coraz bliżej rekordu Mbappe
Lamine Yamal może wkrótce zapisać się w historii europejskich rozgrywek. Nastoletnia gwiazda FC Barcelony ma na koncie 12 bramek w Lidze Mistrzów, a granicę tę osiągnęła w zaledwie 34 spotkaniach. Rekord Kyliana Mbappe w kategorii goli strzelonych przed ukończeniem 20. roku życia wynosi 13 trafień. Oznacza to, że młody reprezentant Hiszpanii potrzebuje już tylko jednego trafienia, aby zrównać się z francuskim napastnikiem.
Ważną rolę w dorobku zawodnika Blaugrany odgrywają również asysty. Lamine Yamal zanotował ich dotychczas 11 w elitarnych rozgrywkach, potwierdzając, że potrafi nie tylko kończyć akcje, ale także kreować sytuacje dla kolegów z drużyny. Jego statystyki pokazują, jak szybko stał się jedną z najważniejszych postaci Barcelony również na europejskiej scenie.
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Ostatnim krokiem w stronę rekordu było trafienie przeciwko Feyenoordowi w pierwszej kolejce fazy ligowej sezonu 2026/27. Dzięki temu reprezentant Hiszpanii zmniejszył dystans do Mbappe do zaledwie jednej bramki. Teraz przed nim kolejne wyzwanie, które może przynieść historyczny moment.
Następną okazję Lamine Yamal będzie miał we wtorek, gdy FC Barcelona zagra na wyjeździe z Galatasaray w Stambule. Spotkanie na stadionie RAMS Park może stać się dla nastolatka szansą na wyrównanie osiągnięcia Mbappe, a przy kolejnym trafieniu także na ustanowienie nowego rekordu. W tak młodym wieku piłkarz już teraz imponuje liczbami, a najbliższy występ może jeszcze bardziej podkreślić jego pozycję wśród największych talentów europejskiego futbolu.