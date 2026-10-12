Mbappe ma powody do niepokoju. Yamal depcze mu po piętach

Lamine Yamal jest blisko pobicia rekordu Kyliana Mbappe w Lidze Mistrzów. Jak wynika z danych opublikowanych przez profil Barca Universal na X, Hiszpanowi brakuje jednego gola.

fot. Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal coraz bliżej rekordu Mbappe

Lamine Yamal może wkrótce zapisać się w historii europejskich rozgrywek. Nastoletnia gwiazda FC Barcelony ma na koncie 12 bramek w Lidze Mistrzów, a granicę tę osiągnęła w zaledwie 34 spotkaniach. Rekord Kyliana Mbappe w kategorii goli strzelonych przed ukończeniem 20. roku życia wynosi 13 trafień. Oznacza to, że młody reprezentant Hiszpanii potrzebuje już tylko jednego trafienia, aby zrównać się z francuskim napastnikiem.

Ważną rolę w dorobku zawodnika Blaugrany odgrywają również asysty. Lamine Yamal zanotował ich dotychczas 11 w elitarnych rozgrywkach, potwierdzając, że potrafi nie tylko kończyć akcje, ale także kreować sytuacje dla kolegów z drużyny. Jego statystyki pokazują, jak szybko stał się jedną z najważniejszych postaci Barcelony również na europejskiej scenie.

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Ostatnim krokiem w stronę rekordu było trafienie przeciwko Feyenoordowi w pierwszej kolejce fazy ligowej sezonu 2026/27. Dzięki temu reprezentant Hiszpanii zmniejszył dystans do Mbappe do zaledwie jednej bramki. Teraz przed nim kolejne wyzwanie, które może przynieść historyczny moment.

🚨 Lamine Yamal is just ONE goal away from equalling Kylian Mbappé’s record of 13 Champions League goals before turning 20.



The 19-year-old currently has 12 goals and 11 assists in 34 UCL appearances.



Next chance: Galatasaray on Tuesday. pic.twitter.com/3uZM7B2GCZ — Barça Universal (@BarcaUniversal) October 12, 2026

Następną okazję Lamine Yamal będzie miał we wtorek, gdy FC Barcelona zagra na wyjeździe z Galatasaray w Stambule. Spotkanie na stadionie RAMS Park może stać się dla nastolatka szansą na wyrównanie osiągnięcia Mbappe, a przy kolejnym trafieniu także na ustanowienie nowego rekordu. W tak młodym wieku piłkarz już teraz imponuje liczbami, a najbliższy występ może jeszcze bardziej podkreślić jego pozycję wśród największych talentów europejskiego futbolu.