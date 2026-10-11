Barcelona to klub jego marzeń. Chce dołączyć do projektu Flicka

FC Barcelona szuka napastnika. Latem w kręgu zainteresowań był Eli Junior Kroupi. Z informacji Juana Jesusa wynika, że Francuz chce dołączyć do Blaugrany, ponieważ jest to klub jego marzeń.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Eli Junior Kroupi marzy o transferze do FC Barcelony

FC Barcelona straciła latem dwóch napastników. Najpierw z klubem pożegnał się Robert Lewandowski, którego kontrakt dobiegł końca. Z kolei po Mistrzostwach Świata sprzedany został Ferran Torres. Katalończycy, choć próbowali, nie byli w stanie ściągnąć żadnego piłkarza, który byłby typową „dziewiątką”. Przyszedł jedynie Gabriel Jesus, który profilem bardziej przypomina Hiszpana niż Polaka.

Plany o sprowadzeniu klasycznego napastnika przełożono na kolejne miesiące. Wśród kandydatów często padało nazwisko zawodnika Bournemouth. Chodzi o Eli Juniora Kroupiego, który uchodzi za duży talent. Ma dopiero 20 lat, a w poprzednim sezonie strzelił 13 bramek w 33 meczach w Premier League.

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Z doniesień Juana Jesusa wynika, że Kroupi jest zdecydowany na transfer do Katalonii. Z chęcią dołączy do projektu Hansiego Flicka. Napastnik jest wielkim fanem Barcelony, która jest jego klubem marzeń. Delikatny problem stanowić może osoba agenta, czyli Moussa Sissoko. Nie ma on najlepszych relacji z Joanem Laportą, lecz stara się utrzymywać dobre stosunki z Deco, a więc dyrektorem sportowym.

Kroupi w tym sezonie nie zagrał jeszcze w ani jednym meczu. Powodem jest kontuzja stopy, jakiej doznał pod koniec lipca. Przewidywany powrót napastnika spodziewany jest pod koniec listopada. Do Bournemouth dołączył zimą tamtego roku z FC Lorient za 13 milionów euro.