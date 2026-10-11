Barcelona uważa go za nietykalnego. To nowy diament Flicka

Xavi Espart nietykalny. Barcelona odrzuci każdą ofertę
FC Barcelona ma jedną z najlepszych akademii młodzieżowych na świecie. Nic więc dziwnego, że często sięga po swoich wychowanków. Z La Masii pochodzi m.in. Lamine Yamal, a więc największa obecnie gwiazda katalońskiego klubu. Coraz więcej do powiedzenia w wyjściowej jedenastce ma także inny nastolatek. Sensacyjnie do pierwszego składu w trwającym sezonie przebił się utalentowany Xavi Espart.
Espart to objawienie kampanii 2026/2027. Co prawda, debiutował w poprzednim sezonie, lecz dopiero teraz wywalczył miejsce w podstawowym składzie. Hansi Flick ceni go wyżej w hierarchii lewych obrońców niż Alejandro Balde, który został wystawiony na sprzedaż.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Nastolatek przyciąga duże zainteresowanie na rynku transferowym. Jest pod obserwacją takich klubów jak Paris Saint-Germain, Arsenal, Chelsea, Liverpool czy Bayern Monachium. O sprzedaży nie ma jednak mowy. Świadczy o tym fakt, że ostatnio przedłużył kontrakt z Blaugraną do czerwca 2030 roku. Mistrz Hiszpanii nie sprzeda go, nawet jeśli pojawi się gigantyczna oferta. Flick widzi w nim ogromny potencjał i zadatki na topowego lewego obrońcę.
W tym sezonie Espart wystąpił w sześciu meczach, w których strzelił bramkę i zaliczył dwie asysty. Za każdym razem wychodził w wyjściowej jedenastce i tylko raz rozegrał mniej niż dziewięćdziesiąt minut. W starciu z Levante został zmieniony w 80. minucie spotkania.