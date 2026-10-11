Barcelona uważa go za nietykalnego. To nowy diament Flicka

Hansi Flick odkrył nowego piłkarza, który szybko stał się ważnym elementem wyjściowego składu. El Nacional sugeruje, że Xavi Espart ma status nietykalnego. Barcelona nie sprzeda go za żadną cenę.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Xavi Espart nietykalny. Barcelona odrzuci każdą ofertę

FC Barcelona ma jedną z najlepszych akademii młodzieżowych na świecie. Nic więc dziwnego, że często sięga po swoich wychowanków. Z La Masii pochodzi m.in. Lamine Yamal, a więc największa obecnie gwiazda katalońskiego klubu. Coraz więcej do powiedzenia w wyjściowej jedenastce ma także inny nastolatek. Sensacyjnie do pierwszego składu w trwającym sezonie przebił się utalentowany Xavi Espart.

Espart to objawienie kampanii 2026/2027. Co prawda, debiutował w poprzednim sezonie, lecz dopiero teraz wywalczył miejsce w podstawowym składzie. Hansi Flick ceni go wyżej w hierarchii lewych obrońców niż Alejandro Balde, który został wystawiony na sprzedaż.

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Nastolatek przyciąga duże zainteresowanie na rynku transferowym. Jest pod obserwacją takich klubów jak Paris Saint-Germain, Arsenal, Chelsea, Liverpool czy Bayern Monachium. O sprzedaży nie ma jednak mowy. Świadczy o tym fakt, że ostatnio przedłużył kontrakt z Blaugraną do czerwca 2030 roku. Mistrz Hiszpanii nie sprzeda go, nawet jeśli pojawi się gigantyczna oferta. Flick widzi w nim ogromny potencjał i zadatki na topowego lewego obrońcę.

W tym sezonie Espart wystąpił w sześciu meczach, w których strzelił bramkę i zaliczył dwie asysty. Za każdym razem wychodził w wyjściowej jedenastce i tylko raz rozegrał mniej niż dziewięćdziesiąt minut. W starciu z Levante został zmieniony w 80. minucie spotkania.